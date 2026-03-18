Salesforce: Το 75% των επαγγελματιών του μάρκετινγκ έχει υιοθετήσει το ΑΙ

Το 75% των επαγγελματιών μάρκετινγκ έχει εντάξει το ΑΙ στη στρατηγική του, σύμφωνα με τη δέκατη έκθεση State of Marketing της Salesforce,, ωστόσο το 84% παραδέχεται ότι εξακολουθεί να εκτελεί γενικευμένες (generic) καμπάνιες, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες των καταναλωτών.

Η έκθεση, η οποία βασίστηκε σε έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε 4.450 ηγετικά στελέχη μάρκετινγκ, αναδεικνύει μια σημαντική αντίφαση: ενώ οι καταναλωτές επιζητούν αλληλεπίδραση με τα brands, σημαντικό ποσοστό επαγγελματιών δυσκολεύεται να ανταποκριθεί έγκαιρα στα αιτήματα των πελατών.

Αναλυτικότερα, με βάση τις απαντήσεις στην έρευνα, το 83% των marketers επιβεβαιώνει ότι το κοινό αναμένει άμεσες, εξατομικευμένες απαντήσεις και εμπειρίες που ανταποκρίνονται στις πραγματικές του ανάγκες. Παρόλα αυτά, το 69% των επαγγελματιών δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει άμεσα σε μηνύματα των πελατών, εξαιτίας της έλλειψης αξιοποιήσιμων δεδομένων. Μάλιστα, μόνο το 58% των στελεχών αναφέρει πως έχει πλήρη πρόσβαση σε δεδομένα εξυπηρέτησης και το 56% σε δεδομένα πωλήσεων. Στον αντίποδα, οι marketers που έχουν πρόσβαση σε ενοποιημένα δεδομένα έχουν 42% περισσότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν ταχύτερα στα μηνύματα των πελατών τους, αλλά και 60% περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν AI agents για τη βελτιστοποίηση των «επιδόσεών» τους.

Παράλληλα, το 78% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι χρειάζεται περισσότερο προσωποποιημένο περιεχόμενο από αυτό που μπορεί να παράγει, ενώ το 75% στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να καλύψει αυτό το κενό. Ωστόσο, το 84% των marketers παραδέχεται ότι εξακολουθεί να υλοποιεί μαζικές καμπάνιες, με το 98% των συμμετεχόντων να θεωρεί (και πάλι) τα κατακερματισμένα δεδομένα ως το κυριότερο εμπόδιο για την εξατομίκευση.

«Χρησιμοποιούμε την πιο ισχυρή τεχνολογία στην ιστορία για να στέλνουμε ταχύτερα περισσότερο μονόδρομο spam», αναφέρει ο Bobby Jania, CMO του Agentforce, συμπληρώνοντας πως «δεν μπορείς να δώσεις στον πελάτη μια εξατομικευμένη πρόταση αν το AI σου δε γνωρίζει πραγματικά ποιος είναι αυτός». Σύμφωνα με τον ίδιο, η διαφορά δεν βρίσκεται στα διαθέσιμα εργαλεία, αφού πλέον όλοι έχουν πρόσβαση στα ίδια μοντέλα ΑΙ, αλλά στο πόσο καλά αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν από την εκάστοτε επιχείρηση. Το agentic marketing αναδεικνύεται ως λύση για την επίτευξη πιο προσωποποιημένων και αποτελεσματικότερων εμπειριών για τους πελάτες.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αναζητούν πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη, σχεδόν το 50% των αναζητήσεων στη Google εμφανίζει AI-generated summaries (περιλήψεις), «παρακάμπτοντας» τους ιστότοπους των brands. Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι κατά την πρόσφατη εορταστική περίοδο (Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς) το ΑΙ και οι AI agents τροφοδότησαν το 20% των παραγγελιών παγκοσμίως (262 δισ. δολάρια σε πωλήσεις), γεγονός που αποκαλύπτει μια στροφή στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές λαμβάνουν αγοραστικές αποφάσεις.

Κατά συνέπεια, το 85% των marketers επιβεβαιώνει πως το ΑΙ αναδιαμορφώνει τη στρατηγική SEO (search engine optimization) και το 88% δηλώνει πως έχει ήδη ξεκινήσει τη βελτιστοποίηση για ΑΕΟ (answer engine optimization), δηλαδή για απαντήσεις που παράγονται από εργαλεία και εφαρμογές ΑΙ (π.χ. ChatGPT, Google AI Overview). Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι marketers που εργάζονται σε εταιρείες με υψηλές επιδόσεις έχουν 2,2 φορές περισσότερες πιθανότητες να έχουν ήδη προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.