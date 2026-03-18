Μερτς: Δεν θα εμπλακούμε στη Μέση Ανατολή

«Η Γερμανία δεν θα εμπλακεί στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει σχέδιο ή εντολή για αυτό», τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και επανέλαβε ότι η Ουάσιγκτον δεν συμβουλεύτηκε προηγουμένως τη γερμανική κυβέρνηση ούτε ανέφερε ότι θα ήταν απαραίτητη η ευρωπαϊκή βοήθεια. Διευκρίνισε ωστόσο ότι το Βερολίνο συμμερίζεται τον στόχο ότι το Ιράν δεν επιτρέπεται να αποτελεί απειλή για το μέλλον και δεν θα αρνηθεί τη συνεισφορά του για την εγγύηση της ασφάλειας στην περιοχή μετά τον πόλεμο.

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι έχουμε ερωτηματικά για αυτόν τον πόλεμο. Προς το παρόν δεν υπάρχει μια πειστική ιδέα σχετικά με το πώς μπορεί να τερματιστεί. Η Ουάσιγκτον δεν μας συμβουλεύτηκε και δεν δήλωσε ότι θα ήταν απαραίτητη η ευρωπαϊκή βοήθεια. Αν είχε συμβεί αυτό, θα συμβουλεύαμε να μην ακολουθήσουμε την πορεία που ακολουθούμε τώρα», δήλωσε ο καγκελάριος από το βήμα της Bundestag, στην καθιερωμένη τοποθέτησή του ενόψει του ευρωπαϊκού συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί αυτός ο πόλεμος να επιβαρύνει τη διατλαντική σχέση. «Μοιραζόμαστε σημαντικούς στόχους με τις ΗΠΑ, αλλά δεν μπορούμε και δεν θα διστάσουμε να το πούμε, όταν έχουμε διαφορετικά συμφέροντα. Μια εταιρική σχέση θα πρέπει να είναι σε θέση να το αντέξει αυτό, διαφορετικά δεν είναι εταιρική σχέση», είπε χαρακτηριστικά.

Η Ευρώπη έχει συμφέρον από τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου, σημείωσε και προειδοποίησε για τον κίνδυνο από μια ενδεχόμενη διάλυση της κρατικής υπόστασης του Ιράν. Κάτι τέτοιο θα είχε συνέπειες για την ενεργειακή ασφάλεια της Γερμανίας, ενώ θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεταναστευτική κρίση. Για τη γερμανική κυβέρνηση ωστόσο, διευκρίνισε ο καγκελάριος, είναι σαφές ότι «η Τεχεράνη πρέπει να εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες, όπως ακριβώς πρέπει να εγκαταλείψει και την τρομοκρατία που εξαπλώνει σε όλον τον κόσμο».

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε πάντως ότι η Ευρώπη, παρότι αντίθετη με αυτό που συμβαίνει, δεν μπορεί και να στρέφει αλλού το βλέμμα της, περιμένοντας να κοπάσει η καταιγίδα. «Πρέπει να έχουμε το θάρρος να προσδιορίσουμε και να επιδιώξουμε τα συμφέροντά μας από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», ανέφερε και επανέλαβε ότι την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση στη Μέση Ανατολή τη φέρει η Τεχεράνη. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα ότι ο ιρανικός λαός θα καταφέρει και θα του επιτραπεί να πάρει την τύχη του στα χέρια του και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, όταν τελειώσει ο πόλεμος, να υπάρξει ακόμη και στρατιωτική διασφάλιση των Στενών του Χορμούζ.

«Σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, η ειρήνη και η ελευθερία, το κράτος δικαίου και η δημοκρατία είναι πιο σημαντικά από ό,τι πιστεύαμε πολλοί από εμάς στην αρχή της πολιτικής μας σταδιοδρομίας», συνέχισε ο κ. Μερτς και έκανε λόγο για περιθώριο δράσης που στενεύει υπό το φως της νέας δυναμικής ισχύος στον κόσμο. Η Ευρώπη όμως, υπογράμμισε, έχει μεγάλη δυνητική δύναμη, «αλλά θα πρέπει και να την χρησιμοποιήσουμε». Μια ενωμένη Ευρώπη είναι η πιο σημαντική εγγύηση που έχουμε για την ασφάλειά μας, δήλωσε και υπενθύμισε την πληθυσμιακή υπεροχή της Ευρώπης σε σχέση με τις ΗΠΑ. «Και οι άλλοι εξαρτώνται από εμάς, όχι μόνο εμείς από αυτούς», είπε.

Αναφερόμενος στο θέμα της επικείμενης συνόδου κορυφής της ΕΕ, την ανταγωνιστικότητα, ζήτησε «πολιτική η οποία θα δημιουργεί περιθώριο ελιγμού» και ευκαιρίες για το εμπόριο και τη βιομηχανία και υπογράμμισε ότι «ό,τι δεν χρειαζόμαστε, από άποψη ρύθμισης, πρέπει να καταργηθεί». 'Ασκησε μάλιστα κριτική για υπερβολική ρύθμιση στην ΕΕ, ακόμη και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ