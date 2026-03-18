ΧΑ: Απώλειες με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Σε αρνητικό διεθνές κλίμα, λόγω της αναζωπύρωσης των φόβων για επιδείνωση της διαταραχής στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε σε απώλειες εξανεμίζοντας κέρδη 1,9%.

Το πλήγμα στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου South Pars στο Ιράν, και οι ιρανικές προειδοποιήσεις ότι στο εξής θα στοχοποιηθούν, ως αντίποινα, ενεργειακές υποδομές σε Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Κατάρ, αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για επιδείνωση της διαταραχής στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Η τιμή του brent σημείωσε άνοδο έως τα 109,95 δολάρια το βαρέλι, υποχρεώνοντας τους μεγάλους ευρωπαϊκούς χρηματιστηριακούς δείκτες σε απώλειες, παρά το ανοδικό τους άνοιγμα.

Στο αρνητικό αυτό κλίμα, το Χρηματιστήριο της Αθήνας υποχρεώθηκε επίσης σε απώλειες, με τον Γενικό Δείκτη να εξανεμίζει κέρδη περί του 1,9% και να ολοκληρώνει κοντά στα χαμηλά ημέρας, με απώλειες 0,62% στις 2.129,82 μονάδες.

Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η διακύμανση στις τράπεζες, με τον ΔΤΡ να κινείται από το +3,2% έως το -0,88%, για να κλείσει τελικά με πτώση 0,62% στις 2.318,04 μονάδες.

Από την έναρξη του πολέμου, η τιμή του πετρελαίου έχει εξελιχθεί στη σημαντικότερη μεταβλητή για τις αγορές μετοχών και ομολόγων και οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το αν η κατάσταση βαίνει προς περαιτέρω κλιμάκωση ή αν αντίθετα υπάρχουν περιθώρια αποκλιμάκωσης. Οι σημερινές εξελίξεις κατέδειξαν ότι η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει χειρότερη, πριν υπάρξει κάποιου είδους βελτίωση.

Με άλλα λόγια, ο φόβος επενδυτών και αναλυτών έγκειται στο ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος το ενεργειακό αυτό σοκ να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Χωρίς να παραβλέπεται ότι, παράλληλα, παρατηρούνται σημαντικές διαταραχές και στις αγορές βιομηχανικών αερίων, όπως το ήλιο, καθώς και στην αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Υπό αυτές τις συνθήκες, αναμένονται με ενδιαφέρον, σήμερα και αύριο οι αποφάσεις των Fed και ΕΚΤ και οι ομιλίες των Πάουελ και Λαγκάρντ, οι οποίοι θεωρείται βέβαιο ότι θα αναφερθούν στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ΕΚΤ, αρκετοί αναλυτές αναμένουν έναν σχετικά επιθετικό τόνο, προκειμένου να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Εντός συνόρων, στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,5 με 45 τίτλους να κλείνουν σε θετικό έδαφος, 67 να υποχωρούν και 38 να ολοκληρώνουν χωρίς μεταβολή.

Ο συνολικός τζίρος της ημέρας διαμορφώθηκε σε 285,1 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 39,73 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης ξεχώρισε ο τίτλος της Σαράντης με άνοδο 3,32% στα 14,30 ευρώ, καθώς και τα κέρδη 2,33% και 1,92% των Allwyn και Aktor αντίστοιχα. Ενισχυμένη άνω του 1% έκλεισε και η μετοχή της Eurobank (+1,30%), ο μοναδικός τίτλος του ΔΤΡ σε θετικό έδαφος, στα 3,51 ευρώ. Με μικρότερη άνοδο ακολούθησαν και οι τίτλοι των ΕΥΔΑΠ (+0,69%), Cenergy (+0,66%), ΔΕΗ (+0,39%), Motor Oil (+0,26%) και Jumbo (+0,17%).

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η ElvalHalcor υποχωρώντας 3,90% στα 3,70 ευρώ, ενώ με απώλειες 2,81% και 2,30% ακολούθησαν οι μετοχές των Viohalco και Optima.

Με απώλειες άνω του 1% έκλεισαν οι μετοχές των Coca-Cola HBC (-1,91%), Τρ. Κύπρου (-1,82%), Metlen (-1,78%), ΟΤΕ (-1,73%), Alpha Bank (-1,53%), Aegean (-1,29%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,27%) και ΕΤΕ (-1,01%). Στα 10,19 ευρώ με πτώση 0,97% ολοκλήρωσε ο τίτλος της Helleniq Energy, ενώ μικρότερες απώλειες σημείωσαν οι Τρ. Πειραιώς (-0,68%), ΔΑΑ (-0,37%), Lamda Development (-0,32%) και Τιτάν (-0,11%).