Τραμπ: Παγώνει για 60 ημέρες τον «αιώνιο» ναυτιλιακό νόμο λόγω πετρελαίου

Η κυβέρνηση Τραμπ «παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση της ενίσχυσης των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μας», πρόσθεσε.

Απαλλαγή 60 ημερών από τον ναυτιλιακό νόμο ηλικίας ενός αιώνα των ΗΠΑ (του νόμου Jones του 1920) εξέδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τις αγορές πετρελαίου εν μέσω του πολέμου στο Ιράν. Η προσωρινή αναστολή του Jones Act «θα επιτρέψει σε ζωτικούς πόρους όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα λιπάσματα και ο άνθρακας να ρέουν ελεύθερα στα λιμάνια των ΗΠΑ για εξήντα ημέρες», επεσήμανε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Η κυβέρνηση Τραμπ «παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση της ενίσχυσης των κρίσιμων αλυσίδων εφοδιασμού μας», πρόσθεσε. Ο Jones Act απαιτεί τα εμπορεύματα μεταξύ αμερικανικών λιμανιών να μεταφέρονται αποκλειστικά από πλοία αμερικανικής κατασκευής, ιδιοκτησίας και σημαίας. Ουσιαστικά, η απόφαση επιτρέπει πλέον σε ξένα πλοία να μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καύσιμα, λιπάσματα και άλλα ενεργειακά προϊόντα εντός των ΗΠΑ, με στόχο τη μείωση του κόστους μεταφοράς και τελικά των τιμών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η απόφαση αφορά άνθρακα, αργό πετρέλαιο, προϊόντα διύλισης πετρελαίου, φυσικό αέριο, υγρά φυσικού αερίου, λιπάσματα, οτιδήποτε χρησιμοποιεί προϊόντα διύλισης πετρελαίου ως κύρια πρώτη ύλη και άλλα ενεργειακά παράγωγα, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου. Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις ροές πετρελαίου.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει «παγώσει» έως και 15 εκατ. βαρέλια πετρελαίου, εκτοξεύοντας τις τιμές και πυροδοτώντας ανησυχίες στις αγορές. Ωστόσο, η απαλλαγή αναμένεται να έχει περιορισμένο μόνο αποτέλεσμα, δεδομένης της κλίμακας του ενεργειακού σοκ στην αλυσίδα εφοδιασμού. Ο πόλεμος έχει προκαλέσει αυτό που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού στην ιστορία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου».