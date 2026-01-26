Χρυσός: Νέο ιστορικό υψηλό, ξεπέρασε τα 5.100 δολάρια - Ρεκόρ και για το ασήμι

Κέρδη 17% στο 2026 μετά από άλμα 64% το 2025 για το πολύτιμο μέταλλο. Ιστορικό υψηλό και για το ασήμι με ράλι 6% στα 107,415 δολάρια.

Τελευταία ενημέρωση 10:16

Το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία του ο χρυσός, επεκτείνοντας το ιστορικό του ράλι, καθώς οι επενδυτές προστρέχουν στην αγκαλιά του ασφαλούς καταφυγίου, εν μέσω των γεωπολιτικών, εμπορικών και νομισματικών αβεβαιοτήτων που γεννά η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, από τη Γροιλανδία και τη Βενεζουέλα έως τη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά σποτ ενισχύεται 1,8% στα 5.068,90 δολάρια (άγγιξε μέχρι και τα 5.100 δολάρια) ενώ τα futures των ΗΠΑ για τον Φεβρουάριο σημειώνουν άνοδο 1,2%, στα 5.042 δολάρια. Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου, που καταγράφει κέρδη 17% στο 2026 μετά από άλμα 64% το 2025, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της τους τελευταίους μήνες καθώς μία ουγγιά χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια μόλις τον Ιανουάριο του 2024 ενώ το δολάριο αποδυναμώνεται.

Το ασήμι στην αγορά σποτ επίσης σκαρφαλώνει σε επίπεδα ρεκόρ με +6% τη Δευτέρα στα 107,415 δολάρια επωφελούμενο από τη βιομηχανική ζήτηση. «Η πρόσφατη περαιτέρω άνοδος των τιμών του χρυσού και του ασημιού οφείλεται σε γεωοικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη Γροιλανδία», τόνισε η HSBC ενώ οι αναλυτές της Union Bancaire Privée εκτιμούν πως η συνεχής ζήτησης θα τονωθεί τόσο από μαζικές αγορές.

«Προβλέπουμε ότι ο χρυσός θα απολαύσει μια ακόμη ισχυρή χρονιά, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ζήτηση επενδύσεων από τις κεντρικές τράπεζες και το λιανεμπόριο, με τιμή-στόχο στο τέλος του έτους τα 5.200 δολάρια ΗΠΑ ανά ουγγιά», τόνισε η UBP. Η Goldman Sachs βλέπει τη βάση ζήτησης για χρυσό να έχει διευρυνθεί πέρα ​​από τα παραδοσιακά χαρτοφυλάκια καθώς οι συμμετοχές σε δυτικά ETF έχουν αυξηθεί κατά περίπου 500 τόνους από τις αρχές του 2025.

Η επενδυτική τράπεζα αναβάθμισε πρόσφατα την πρόβλεψή της για την τιμή του χρυσού για τον Δεκέμβριο του 2026 στα 5.400 δολάρια ανά ουγγιά, από 4.900 δολάρια, υποστηρίζοντας ότι τα αντισταθμίσματα έναντι παγκόσμιων μακροοικονομικών και πολιτικών κινδύνων έχουν γίνει «αδύναμα», αυξάνοντας ουσιαστικά το σημείο εκκίνησης για τις τιμές του πολύτιμου μετάλλου φέτος.

Οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες παραμένουν επίσης δυναμικές. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι αγορές από τις κεντρικές τράπεζες είναι πλέον κατά μέσο όρο περίπου 60 τόνοι τον μήνα, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των 17 τόνων πριν από το 2022, με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των αναδυόμενων αγορών να συνεχίζουν να αυξάνουν τα αποθεματικά τους.