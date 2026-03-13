Μερτς: «Λάθος να χαλαρώσουν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία»

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι είναι λάθος να χαλαρώσουν για οποιονδήποτε λόγο οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι είναι λάθος να χαλαρώσουν για οποιονδήποτε λόγο οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι για 30 ημέρες οι χώρες θα μπορούν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία.

Ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε κι αυτός σήμερα ότι οι ενεργειακές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας δεν πρέπει να χαλαρώσουν.

Ο Μερτς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη Νορβηγία, πρόσθεσε πως η χρησιμοποίηση πετρελαϊκών αποθεμάτων θα βοηθήσει να ελεγχθούν «σε κάποιο βαθμό» οι τιμές.

Ο καγκελάριος δήλωσε ότι η Γερμανία πληροφορήθηκε μόλις σήμερα το πρωί για την αμερικανική απόφαση περί άρσης των πετρελαϊκών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία προσθέτοντας ότι θα ήθελε να μάθει τα κίνητρα για την απόφαση της Ουάσινγκτον.

Ερωτηθείς σχετικά με το στρατηγικής σημασίας Στενό του Oρμούζ, ο Μερτς δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος να εξετασθεί το ενδεχόμενο να παρασχεθεί στρατιωτική προστασία σε θαλάσσιες οδούς.

«Η Γερμανία δεν είναι μέρος αυτού του πολέμου (στο Ιράν) και δεν θέλουμε να γίνουμε μέρος του», τόνισε.

Στο Βερολίνο, η Γερμανίδα υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε επέκρινε επίσης σήμερα τη χαλάρωση των αμερικανικών πετρελαϊκών κυρώσεων έναντι της Μόσχας.

«Φοβάμαι μήπως συνεχίσουμε να γεμίζουμε το πολεμικό ταμείο του (ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε η υπουργός στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο, προσθέτοντας ότι υπάρχει «πολύ ισχυρή πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες» για να καταβληθούν προσπάθειες να ελεγχθούν οι τιμές της ενέργειας.

Στη Μόσχα ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως η Ρωσία βλέπει αυτή τη χαλάρωση εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο ως απόπειρα της Ουάσινγκτον να σταθεροποιήσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και πως οι δύο χώρες έχουν κοινό συμφέρον σ' αυτό.

Χωρίς σημαντικούς όγκους ρωσικού πετρελαίου να μπαίνουν στην αγορά, μια τέτοια σταθεροποίηση είναι αδύνατη, υποστήριξε ο Πεσκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ