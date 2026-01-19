Eurobank Equities: Τα θεμελιώδη παίρνουν το «πάνω χέρι» στο ΧΑ το 2026

Mετά τα κέρδη του 2025, τα περιθώρια ανόδου για το 2026 στο ΧΑ αναπόφευκτα περιορίζονται, σχολιάζει η Eurobank Equities. Ποια είναι τα 4 top picks.

Μετά από τέσσερα χρόνια υπεραπόδοσης έναντι του Euro Stoxx 600, και με δεδομένο το εύρος της ανόδου του 2025, τα περιθώρια ανόδου για το 2026 στο ΧΑ αναπόφευκτα περιορίζονται, σχολιάζει σε ανάλυσή της για τις προοπτικές του τρέχοντος έτους η Eurobank Equities.

Ως αποτέλεσμα, η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η αγορά θα μεταβεί από μια φάση καθοδηγούμενη από το beta σε ένα πιο διακριτικό, θεμελιωδώς προσανατολισμένο περιβάλλον το 2026, πιθανότατα διαμορφώνοντας μια αγορά «stock-pickers», όπου η ορατότητα κερδών και η ποιότητα θα έχουν μεγαλύτερη σημασία από την επέκταση των πολλαπλασιαστών.

Οι αναλυτές της Eurobank Equities χαρακτηρίζουν ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το μακροοικονομικό πλαίσιο παραμένει υποστηρικτικό, παρέχοντας μια σταθερή βάση για βιώσιμη ανάπτυξη κερδών, με αύξηση λειτουργικών κερδών της τάξης του 8% για τις εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού κλάδου και περίπου 5% για τα καθαρά έσοδα από τόκους στις τράπεζες.

Η απότομη επανατιμολόγηση των τελευταίων ετών έχει σε μεγάλο βαθμό ομαλοποιήσει τους πολλαπλασιαστές των ελληνικών μετοχών, γεγονός που υποδηλώνει το εύκολο ανοδικό σκέλος να έχει πλέον αποτυπωθεί.

Ωστόσο, σε σχετικούς όρους οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές, καθώς οι ελληνικές μετοχές συνεχίζουν να διαπραγματεύονται με έκπτωση άνω του 20% έναντι των ευρωπαϊκών ομοειδών, παρά τη σαφή σύγκλιση σε δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και ισολογισμών.

Μεταξύ άλλων, η Eurobank Equities επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά βρίσκεται πλέον σε πολλαπλές λίστες παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς, διασφαλίζοντας μια πυκνή αλληλουχία καταλυτών τους επόμενους 18 μήνες. Αν και οι παθητικές εκροές είναι πιθανό να απασχολήσουν εντονότερα την αγορά το 2027, το πιο σημαντικό στοιχείο βραχυπρόθεσμα είναι η διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, ειδικά μεταξύ κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο ή αποκλειστικά ευρωπαϊκό πλαίσιο και αποφεύγουν τις αναδυόμενες αγορές.

Περιθώριο ανόδου 16% και top-picks

Για το επόμενο δωδεκάμηνο η Eurobank Equities υπολογίζει σε 16% το περιθώριο ανόδου του Γενικού Δείκτη του ΧΑ, ενώ δηλώνει overweight για τις τραπεζικές μετοχές εντός του α’ εξαμήνου, περίοδος κατά την οποία εκτιμά ότι θα λάβει χώρα το μεγαλύτερο μέρος του re-rating.

Η Τρ. Πειραιώς παραμένει η κορυφαία επιλογή της χρηματιστηριακής στον κλάδο των τραπεζών, λόγω ισχυρών επιδόσεων, συσσώρευση κεφαλαίου, ελκυστική αποτίμηση), με την Τρ. Κύπρου ως δεύτερη επιλογή λόγω ισχυρής μερισματικής απόδοσης.

Πέραν των τραπεζών, στα top-picks της Eurobank Equities περιλαμβάνονται οι μετοχές των Metlen, Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.