ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου - Τα αιτήματα

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, απαιτεί να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού.

Στάση Εργασίας την Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026 στο Λεκανοπέδιο από 12:00 έως 15.00, για το θέμα του 13ου και 14ου μισθού και πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί σε συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (12:30μμ) και ανακοίνωσε πως θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ.

Τέλος, καλεί τις Ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ «να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών».