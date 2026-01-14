Ιστορικό υψηλό για τον χρυσό, ξεπέρασε τα 90 δολ. το ασήμι

Ακάθεκτα συνεχίζουν τα πολύτιμα μέταλλα, διευρύνοντας τα κέρδη που καταγράφουν από την αρχή του έτους και σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά.

Ακάθεκτα συνεχίζουν τα πολύτιμα μέταλλα, διευρύνοντας τα κέρδη που καταγράφουν από την αρχή του έτους και σημειώνοντας νέα ιστορικά υψηλά, καθώς οι επιθέσεις Τραμπ στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η προοπτική περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων και ένα τεταμένο γεωπολιτικό σκηνικό δίνουν εκ νέου ώθηση στο ράλι τους.

Σύμφωνα με το Reuters, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 1% στα 4.632,03 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 4.639,42 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου ενισχύθηκαν κατά 0,9% στα 4.639,50 δολάρια.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το ασήμι ξεπέρασε για πρώτη φορά το ιστορικό φράγμα των 90 δολαρίων, σημειώνοντας κέρδη 5,3% και φτάνοντας τα 91,5535 δολάρια ανά ουγγιά. Φέτος έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 27%.

«Τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή των ΗΠΑ έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σχετικά συγκρατημένος στο 2,6% (σε ετήσια βάση) και τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου ενδέχεται να ελπίζουν σε μια παρόμοια ευνοϊκή ένδειξη του Δείκτη Τιμών Παραγωγού για να διατηρήσουν ζωντανές τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής», δήλωσε ο Τιμ Γουότερερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Συγκεκριμένα, με ρυθμό 2,7% έτρεξε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) που ανακοίνωσε την Τρίτη το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας παρουσίασε αύξηση 0,2% σε μηνιαία βάση και 2,6% σε ετήσια βάση αγγίζοντας χαμηλό τεσσάρων ετών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, επαναλαμβάνοντας την πίεσή του προς τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, να μειώσει τα επιτόκια «ουσιαστικά».

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι δηλώνουν ότι τα δεδομένα μειώθηκαν τεχνητά από το ιστορικό σε διάρκεια shutdown της κυβέρνησης.

Η Fed αναμένεται να διακόψει προσωρινά τις μειώσεις επιτοκίων για αρκετούς μήνες, αλλά οι αγορές swaps προεξοφλούν τουλάχιστον δύο ακόμη μειώσεις αργότερα μέσα στο έτος.

Τα πολύτιμα μέταλλα ξεκινούν δυναμικά φέτος, βασιζόμενα στην προοπτική μιας ποινικής δίωξης κατά του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, η οποία αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της νομισματικής αρχής. Οι κεντρικοί τραπεζίτες σε όλο τον κόσμο έχουν συσπειρωθεί πίσω από τον Πάουελ και την JPMorgan Chase. Ο διευθύνων σύμβουλος Τζέιμι Ντάιμον δήλωσε ότι η κίνηση θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ.

Η ζήτηση για καταφύγια έχει επίσης ενισχυθεί από την σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τις ανανεωμένες απειλές του να καταλάβει τη Γροιλανδία και τις βίαιες διαμαρτυρίες στο Ιράν που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος εκεί. Η Citigroup αναβάθμισε τις τριμηνιαίες προβλέψεις της για τον χρυσό και το ασήμι σε 5.000 δολάρια ανά ουγγιά και 100 δολάρια ανά ουγγιά, αντίστοιχα.

Το λευκό μέταλλο ξεπέρασε σε απόδοση τον χρυσό πέρυσι, με αύξηση 150% χάρη σε μια σύντομη συμπίεση τον Οκτώβριο, τη συνεχιζόμενη στενότητα της προσφοράς στο Λονδίνο και πολλές κερδοσκοπικές αγορές.

Οι traders περιμένουν επίσης το αποτέλεσμα της έρευνας του άρθρου 232 των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε εισαγωγικούς δασμούς στο ασήμι.

Η ζήτηση για χρυσό και ασήμι ως «αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού ή των οικονομικών ασταθειών» αναμένεται να συνεχιστεί φέτος, αν και τα κέρδη είναι απίθανο να είναι τόσο ισχυρά όσο το 2025, δήλωσε ο Ντέιβιντ Τσάο, στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στην Invesco Asset Management. «Ο χρυσός είναι πιθανό να ξεπεράσει το ασήμι φέτος, λόγω των πρόσφατων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων» τόνισε.