Ζελένσκι: O ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ζελένσκι: O ενεργειακός τομέας της Ουκρανίας θα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον ενεργειακό τομέα για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τις διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μετά τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις σε υποδομές, τονίζοντας ότι «οι συνέπειες των ρωσικών επιθέσεων και της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών είναι σοβαρές».

«Συνολικά, θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο ίδιος είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες «για τη σημαντική αύξηση του όγκου των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία».

