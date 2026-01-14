Deutsche Bank: Έναρξη κάλυψης για Intralot με σύσταση «hold» και τιμή-στόχο 1,02 ευρώ

Κάλυψη για τη μετοχή της Bally’s Intralot, με σύσταση «hold» και τιμή-στόχο 1,02 ευρώ ξεκινά η Deutsche Bank.

Οι αναλυτές του οίκου σχολιάζουν ότι η εξαγορά της Bally’s International σχεδόν τριπλασίασε τα έσοδα του ομίλου και διαφοροποίησε το επιχειρηματικό του μείγμα, με αποτέλεσμα τα δύο τρίτα των εσόδων να προέρχονται πλέον από το iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η DB σημειώνει ότι είναι θετική για τις προοπτικές των λοταριών, καθώς προσφέρουν ελκυστική μακροπρόθεσμη ορατότητα κερδών, με μέση διάρκεια συμβολαίων 16 έτη.

Εξηγούν ταυτόχρονα πως, παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη των ακαθάριστων εσόδων (GGY) είναι σχετικά χαμηλή, με CAGR περίπου 3%, εμφανίζει μικρότερη μεταβλητότητα από έτος σε έτος σε σχέση με άλλα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών.

«Αν και η δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται υψηλής ποιότητας, με σχετικά χαμηλό ρυθμιστικό κίνδυνο (χαμηλά πονταρίσματα) και υψηλά περιθώρια (αποδοτικές δαπάνες μάρκετινγκ), δεν έχει αποφύγει την αύξηση της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο (από 21% σε 40% επί των ακαθάριστων εσόδων GGR), με ισχύ από τον Απρίλιο του 2026» σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανάλυσή της η Deutsche Bank. Προσθέτοντας πως η διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι μπορεί να μετριάσει πάνω από το 30% της επίπτωσης αυτής, προ συνεργειών, κάτι που ενδέχεται να είναι φιλόδοξο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη το guidance άλλων ομοειδών εταιρειών του κλάδου.