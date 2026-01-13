Σε μικτό έδαφος οι ευρωαγορές - Άλμα άνω του 5% για την Orsted

Γεωπολιτικές εξελίξεις, κόντρα Τραμπ-Πάουελ και αμερικανικός πληθωρισμός βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών.

Σε μικτό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τις συναλλαγές της Τρίτης, καθώς η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη, όχι μόνο στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ με την έναρξη ποινικής έρευνας εις βάρος του. Παράλληλα εξέτασαν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,15% στις 610,06 μονάδες, με τους μεγαλύτερους κλάδους να ολοκληρώνουν σε μικτό έδαφος. Ο Euro Stoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,24% στις 6.030 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη κέρδισε 0,02% στις 25.411 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,14% στις 8.347 μονάδες ενώ ο βρετανικός FTSE 100 απώλεσε 0,03% στις 10.137 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε στο -0,46% στις 45.655 μονάδες και ο ισπανικός IBEX 35 υποχώρησε 0,01% στις 17.672 μονάδες.

Ο Stoxx Europe 600 έχει αυξηθεί κατά 3,2% φέτος, μετά από μια αύξηση 17% το 2025, όπως αναφέρει το Bloomberg. Ο δείκτης αναφοράς έχει ήδη ανοίξει ένα προβάδισμα έναντι του S&P 500, ο οποίος έχει αυξηθεί μόλις κατά 1,9%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της δανικής εταιρείας ανάπτυξης υπεράκτιας αιολικής ενέργειας Orsted ενισχύθηκε 5,3%, μετά την είδηση πως Αμερικανός δικαστής αποφάσισε ότι μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες σε ένα έργο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανέστειλε η κυβέρνηση Τραμπ τον Δεκέμβριο.

Επίσης, η ελβετική τράπεζα UBS έκλεισε με οριακή άνοδο 0,03%, μετά την αναφορά των Financial Times ότι ο διευθύνων σύμβουλός της, Sergio Ermotti, θα παραιτηθεί τον Απρίλιο του 2027.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας μάλιστα ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα». Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.

Επίσης, το βράδυ της Κυριακής, ο Τζερόμ Πάουελ επιβεβαίωσε σε βιντεοσκοπημένη ότι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς έχουν ξεκινήσει ποινική έρευνα σχετικά με την κατάθεσή του στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας για την ανακαίνιση των κτηρίων της Fed, αξίας 2,5 δισ. δολαρίων. Τόνισε, επίσης, ότι ήταν συνέπεια ευρύτερων «απειλών και συνεχιζόμενων πιέσεων» από την κυβέρνηση, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.