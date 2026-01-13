Iταλία: «Οι ιρανικές αρχές να εγγυηθούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του λαού»

Στην ανακοίνωση, τέλος, αναφέρεται ότι «μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους και τη G7, η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με στόχο τη θετική επίλυση της κρίσης, με σεβασμό στις προσδοκίες ελευθερίας και ισότητας δικαιωμάτων του ιρανικού λαού».

Με γραπτή ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Ιταλίας αναφέρθηκε σήμερα στις εξελίξεις στο Ιράν και υπογράμμισε ότι «παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την κατάσταση που διαμορφώθηκε αυτές τις ημέρες στο Ιράν και τις ειδήσεις που αφορούν τον μεγάλο αριθμό νεκρών, μεταξύ των διαδηλωτών».

«Η Ιταλία ζητά από τις ιρανικές αρχές να εγγυηθούν τον σεβασμό των δικαιωμάτων του λαού, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της ελεύθερης έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης, όπως και την ακεραιότητα όσων διαδηλώνουν στις πλατείες», πρόσθεσε η κυβέρνηση της Ρώμης.

Στην ανακοίνωση, τέλος, αναφέρεται ότι «μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους και τη G7, η ιταλική κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται με στόχο τη θετική επίλυση της κρίσης, με σεβασμό στις προσδοκίες ελευθερίας και ισότητας δικαιωμάτων του ιρανικού λαού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ