Στον έλεγχο των deepfake που δημιουργούνται με AI στοχεύει η Ισπανία

Η ΕΕ εντείνει τις προσπάθειες να ελέγξει τα deepfakes, με την εφαρμογή νέων κανόνων που απαιτούν από τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τα χωρίς συναίνεση σεξουαλικού περιεχομένου deepfake έως το 2027.

Το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ενέκρινε σήμερα ένα νομοσχέδιο που στοχεύει στον έλεγχο των deepfake και την αυστηροποίηση των κανονισμών συναίνεσης σε φωτογραφίες, καθώς ευρωπαϊκά κράτη αναλαμβάνουν δράση για την επιβολή σκληρότερων μέτρων σε σχέση με το σεξουαλικό περιεχόμενο που δημιουργείται μέσω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο ενισχύει την προστασία για τα παιδιά, ορίζει τα 16 έτη ως την ελάχιστη ηλικία για την παροχή συναίνεσης για τη χρήση της φωτογραφίας ενός προσώπου και περιορίζει την επαναχρησιμοποίηση των φωτογραφιών που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και τις φωνές ή απεικονίσεις που έχουν δημιουργηθεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς άδεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειες να ελέγξει τα deepfakes, με την εφαρμογή νέων κανόνων που απαιτούν από τα κράτη μέλη να ποινικοποιήσουν τα χωρίς συναίνεση σεξουαλικού περιεχομένου deepfake έως το 2027.

«Το γεγονός ότι άνθρωποι μοιράζονται προσωπικές ή οικογενειακές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν δίνει απόλυτη ελευθερία να χρησιμοποιούνται αυτές οι φωτογραφίες σε άλλα περιεχόμενα», επισήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνος.

Το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει επίσης την Τεχνητή Νοημοσύνη απευθείας, θεωρώντας παράνομη τη χρήση της εικόνας ενός προσώπου ή τη φωνή που δημιουργούνται μέσω της ΤΝ για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς συναίνεση.

Ο Μπολάνος ανέφερε πως οι δημιουργικές, σατιρικές ή φανταστικές χρήσεις που εμπλέκουν δημόσια πρόσωπα θα επιτρέπονται, δεδομένου ότι τέτοιους είδους περιεχόμενο θα δηλώνεται με σαφήνεια ότι έχει αναπτυχθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη.

To νομοσχέδιο ακολουθεί τον εξονυχιστικό έλεγχο που γίνεται σε εργαλεία της ΤΝ, μεταξύ άλλων στο chatbox TΝ Grok του Ίλον Μάσκ, που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για deepfake εικόνες άσεμνου σεξουαλικού περιεχομένου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η κυβέρνηση ζήτησε από τις εισαγγελικές αρχές να αξιολογήσουν εάν ορισμένα περιεχόμενα που έχουν αναπτυχθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσαν να αποτελέσουν παιδική πορνογραφία, ένα αίτημα που το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας εξετάζει, όπως είπε στο Reuters.

Το νομοσχέδιο θα αποτελέσει αντικείμενο διαβουλεύσεων προτού καταλήξει στην κυβέρνηση για την τελική έγκριση και κατατεθεί για ψήφιση στο κοινοβούλιο.