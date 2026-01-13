Το σενάριο συστέγασης με τον ΠΑΟ στο Βοτανικό που μπήκε για λίγο στο τραπέζι και μετά ξανά στο συρτάρι.

Αποκαλυπτικός, σε σχέση με την κατασκευή του νέου γηπέδου της ΑΕΚ και το πολύπαθο ιστορικό του, εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο διευθύνων σύμβουλος της Dimand, Δημήτρης Ανδριόπουλος.

Όπως είπε, η πρώτη συζήτηση για το νέο γήπεδο έγινε τον Μάιο του 2013, όταν η χώρα -και ο κλάδος των κατασκευαστικών- βρισκόταν σε βαθιά κρίση. Από εκείνη τη συνάντηση, στο γραφείο του Δημήτρη Μελισσανίδη, ξεκίνησε ένας μαραθώνιος που ολοκληρώθηκε με τη μεγαλειώδη τελετή εγκαινίων τον Σεπτέμβριο του 2022.

Μιλώντας στο podcast του aek365.gr, ο κ. Ανδριόπουλος αποκάλυψε ότι εκ μέρους της Dimand είχε διερευνηθεί αρχικά και το ενδεχόμενο το γήπεδο της ΑΕΚ να κατασκευαστεί σε άλλη περιοχή, εκτός Νέας Φιλαδέλφειας. Μάλιστα, μία από τις επιλογές που προτάθηκαν με αμιγώς τεχνοκρατικά κριτήρια στον τότε πρόεδρο της ΑΕΚ, ήταν το ενδεχόμενο συστέγασης της ΑΕΚ και του ΠΑΟ στον Βοτανικό, σε ένα γήπεδο 50.000 θέσεων, κατά τα πρότυπα της Ίντερ και της Μίλαν. Ο CEO της Dimand δεν χρειάστηκε να επαναφέρει ποτέ αυτή την ιδέα…

Ο ίδιος περιέγραψε επίσης ότι ήδη από τις αρχές του 2014 είχε αντιληφθεί ότι το project του νέου γηπέδου της ΑΕΚ θα συναντούσε σοβαρά εμπόδια, όχι μόνο νομικές προσφυγές και αντιδράσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε επίπεδο τεχνικό και νομοθετικό. Εξήγησε δε, ότι στην περάτωση του έργου δε συνέβαλαν μόνο οι τεχνικές δυνατότητες της Dimand, αλλά και η εμπειρία της στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και του περίπλοκου νομοθετικού πλαισίου.

Στην περίπτωση μιας τέτοιας εγκατάστασης, όπως είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, η πολυπλοκότητα εντείνεται. Όπως εξήγησε ο κ. Ανδριόπουλος, πέραν των διάφορων πολεοδομικών κανόνων που πρέπει να γίνουν σεβαστοί, υπάρχει ταυτόχρονα και μια σειρά προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται ώστε να αδειοδοτηθεί ένα γήπεδο από την Περιφέρεια και, ταυτόχρονα, να ανταποκρίνεται σε κανονισμούς ή συστάσεις που προέρχονται από τη FIFA.

Ξεχάστε το τρίτο διάζωμα

Ερωτηθείς για τη δυνατότητα να αυξηθεί μελλοντικά η χωρητικότητα του γηπέδου της ΑΕΚ, ενδεχομένως με την προσθήκη τρίτου διαζώματος, η απάντηση του κ. Ανδριόπουλου ήταν κατηγορηματική: «Ποτέ».

Εξήγησε ότι η δόμηση στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας ήταν εξ αρχής μια απαιτητική συνθήκη, λόγω πολεοδομικών κανόνων και περιορισμών, και ότι η θεμελίωση του γηπέδου και των πυλώνων του, η υπογειοποίηση και η οριοθέτηση του άλσους καθιστούν απαγορευτική οποιαδήποτε τέτοια σκέψη.

Εν τέλει, όπως είπε, αποδείχθηκε ότι με τους περιορισμούς που υπήρχαν, ο σχεδιασμός των πυλώνων, το κρέμασμα του στεγάστρου από αυτούς και η επιλογή του δεύτερου διαζώματος ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, ένα «επίτευγμα» που εξασφάλισε τον μέγιστο δυνατό αριθμό θέσεων και χωρητικότητας.

«Δεν κάνουμε κτίρια, κάνουμε αστικές αναπλάσεις»

Το γήπεδο της ΑΕΚ έγινε ένα τοπόσημο που σιγά-σιγά αλλάζει όλη τη γειτονιά της Νέας Φιλαδέλφειας, τόνισε μεταξύ άλλων ο CEO της Dimand. Εξήγησε ότι η υπογειοποίηση έχει ενταχθεί στην καθημερινότητα της περιοχής και τη διευκολύνει, ενώ τα καταστήματα σταδιακά βλέπουν την τοπική αγορά να τονώνεται.

Παράλληλα, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου γηπέδου της ΑΕΚ, έχει πραγματοποιηθεί μια σειρά νέων επενδύσεων σε γειτονικά ακίνητα οι οποίες, υπό άλλες συνθήκες, πιθανότατα δεν θα υλοποιούνταν ποτέ.

Μέσα από αυτές τις επενδύσεις η περιοχή αναπλάθεται και, όπως είπε ο κ. Ανδριόπουλος, η περιοχή θα έχει αλλάξει τελείως μέσα σε πέντε χρόνια, και θα αλλάξει ξανά όταν θα φτάσει εκεί η γραμμή 4 του μετρό.

Ο ίδιος εξήγησε πως όλες αυτές οι παράμετροι είχαν εξ αρχής ληφθεί υπόψη από την Dimand, ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού του γηπέδου.