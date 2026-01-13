Ένοπλες Δυνάμεις: Μεγάλη μείωση του αριθμού των Συνταγματαρχών κατά τις πρόσφατες κρίσεις

Πολιτική | Ελλάδα

Με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, για το 2026, μειώνεται κατά 372 ο συνολικός αριθμός των αξιωματικών βαθμού Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των άλλων Κλάδων, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Η μείωση έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Νόμου 5265/2026 («Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή»), με στόχο την εκλογίκευση της αντιστοιχίας βαθμού - καθηκόντων και τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της ανεστραμμένης πυραμίδας, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Στον βαθμό Συνταγματάρχη και αντίστοιχων των τριών Κλάδων παρέμεινε μεγάλος αριθμός Υγειονομικών (Ιατροί και Νοσηλευτές), προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή υπηρεσιών Υγείας υψηλού επιπέδου στα μέλη της Στρατιωτικής Οικογένειας, καθώς και στην ελληνική κοινωνία, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, καταλήγουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

