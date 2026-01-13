Ερφάν Σολτάνι: Ποιος είναι ο 26χρονος διαδηλωτής που θα εκτελεστεί αύριο στο Ιράν

Ανακοινώθηκε η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή στο Ιράν. Ο Erfan Soltani καταδικάστηκε σε θανατική ποινή αύριο χωρίς ωστόσο να δίνονται επιπλέον λεπτομέρειες για την εκτέλεση.

Τη στιγμή που το Ιράν «φλέγεται» και οι πολυήμερες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις συνεχίζονται, οι ιρανικές αρχές ανακοίνωσαν την πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή για αύριο Τετάρτη (14/1).

Ο λόγος, για τον Ερφάν Σολτάνι (Erfan Soltani), έναν 26χρονο διαδηλωτή ο οποίος επρόκειτο να εκτελεστεί μετά τις μαζικές συλλήψεις στο Καράτζ, κοντά στην Τεχεράνη από τις αρχές, την περασμένη εβδoμάδα.

