ΧΑ: Ήπιες απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, παραμένει σε «επαφή» με τα νέα υψηλά

Εν μέσω μικτών τάσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών υποχρεώθηκε σε αρνητικό κλείσιμο.

Εν μέσω μικτών τάσεων στα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών υποχρεώθηκε σε αρνητικό κλείσιμο την Τρίτη, αν και με μικρές απώλειες, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών στο σύνολο του ταμπλό διαμορφώθηκε στο 1:2,3.

Αντιθέτως, μετά από διακυμάνσεις και εναλλαγές προσήμου, ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε μία ακόμα ανοδική συνεδρίαση, την έβδομη κερδοφόρα εντός του 2026 επί συνόλου 8 συνεδριάσεων, χάρη στη νέα άνοδο της Τρ. Πειραιώς και τα μικρότερα κέρδη της ΕΤΕ.

Σε γενικές γραμμές, παρά τις ήπιες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών σε Alpha Bank και Eurobank, μετά το «εκρηκτικό» ξεκίνημα έτους, και παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε υπό πίεση, η αγορά παρέμεινε σε επαφή με τα νέα υψηλά της.

Μάλιστα, όπως και στη χθεσινή συνεδρίαση, σε επίπεδο Γενικού Δείκτη οι σημερινές πιέσεις αναχαιτίστηκαν χωρίς να διασπαστεί το επίπεδο των 2.200 μονάδων.

Διαβάστε ακόμα - Euroxx: Το Χρηματιστήριο της Αθήνας θα ξεχωρίσει και το 2026 - Τα top picks

Εκτός συνόρων, η διεθνής ειδησεογραφία παραμένει επικεντρωμένη αφενός στο πολιτικό μπρα-ντε-φερ με διακύβευμα την ανεξαρτησία της Fed, αφετέρου στα γεωπολιτικά, με έμφαση σε Ιράν και Γροιλανδία. Τις αμέσως επόμενες ημέρες, είναι πολύ πιθανό να βρεθεί εκ νέου στην επικαιρότητα και η Γαλλία, όπου η κυβέρνηση έρχεται αντιμέτωπη με νέα εμπόδια ως προς την έγκριση του προϋπολογισμού.

Εντός συνόρων, ο τζίρος σήμερα εμφανίστηκε μειωμένος σε σχέση με τα ιλιγγιώδη επίπεδα των προηγούμενων ημερών, κλείνοντας στα 280,2 εκατ. ευρώ. Η «μερίδα του λέοντος» κατευθύνθηκε εκ νέου στις μετοχές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, ήτοι 168,66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €68,74 εκατ. στην Τρ. Πειραιώς, €38,86 εκατ. στην ΕΤΕ, €35,90 εκατ. στην Alpha Bank και €25,16 στη Eurobank.

Μειωμένη σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, αλλά σε αξιόλογα επίπεδα, και η δραστηριότητα στις προσυμφωνημένες συναλλαγές, με 48 πακέτα συνολικής αξίας 46,60 εκατ. ευρώ.

Για τον Γενικό Δείκτη, η συνεδρίαση έκλεισε στις 2.206,30 μονάδες με απώλειες 0,23%. Ενδοσυνεδριακά, ο ΓΔ κινήθηκε μεταξύ των 2.217,45 και 2.201,70 μονάδων.

Ενισχυμένος 0,25% στις 2.542,68 μονάδες έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης, μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου.

Αναλυτικά από τη σύνθεση του FTSE Large Cap, όπου μόλις 6 μετοχές ολοκλήρωσαν σε θετικό έδαφος, ο τίτλος της Helleniq Energy ξεχώρισε με άνοδο 3,75% στα 8,72 ευρώ, και ακολούθησαν, αμφότερες με νέα υψηλά 52 εβδομάδων, η Τρ. Πειραιώς με κέρδη 1,79% στα 7,84 ευρώ και η Τιτάν ενισχυμένη 1,29% στα 55,10 ευρώ.

Σε μικρότερο ποσοστό ενισχύθηκαν οι ΕΤΕ (+0,60%), Metlen (+0,37%) και Jumbo (+0,36%), ενώ αμετάβλητη στα 4,10 ευρώ ολοκλήρωσε η ElvalHalcor.

Σε αρνητικό έδαφος, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν η Σαράντης με απώλειες 3,575 στα 13,50 ευρώ, η ΔΕΗ με απώλειες 1,575 στα 18,15 ευρώ και η Viohalco με απώλειες 1,49% στα 11,92 ευρώ. Περί του 1,4% υποχώρησαν οι Coca-Cola HBC και Optima, ενώ σε ποσοστό άνω του 1% υποχώρησαν και οι μετοχές των Lamda Development (-1,25%), Τρ. Κύπρου (-1,18%), Motor Oil (-1,01%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,01%).

Με μικρότερες απώλειες έκλεισαν, μεταξύ άλλων, οι μετοχές των ΔΑΑ (-0,92%), Aegean (-0,84%), Aktor (-0,51%), Eurobank (-0,47%), ΟΤΕ (-0,18%) και Alpha Bank (-0,18%).