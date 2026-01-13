Πολιτική | Διεθνή

Ο Τραμπ πιστώνει στον εαυτό του τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό: «Ευχαριστούμε Mr Tariff»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ο Τραμπ πιστώνει στον εαυτό του τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό: «Ευχαριστούμε Mr Tariff»
Για μία ακόμη φορά, χαρακτηρίζει «αργοπορημένο» τον Τζερόμ Πάουελ, ενώ αποδίδει στον ίδιο τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την οικονομία ευχαριστώντας τον «Mister Tariff».

Κάλεσμα στον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει «σημαντικά» τα επιτόκια απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, με αφορμή τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Για μία ακόμη φορά, χαρακτηρίζει «αργοπορημένο» τον Τζερόμ Πάουελ, ενώ αποδίδει στον ίδιο τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την οικονομία ευχαριστώντας τον «Mister Tariff».

«Εξαιρετικά χαμηλά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο Τζερόμ «Τοο Late» Πάουελ θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια σημαντικά! Εάν δε το κάνει απλά θα συνεχίσει να είναι «πολύ αργός». Επιπλέον, ανακοινώθηκαν τέλεια στοιχεία για την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε Mister Tariff», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Αμυντικές δαπάνες με ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να ανεβάσουν την ελληνική οικονομία - Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης

Με προσφορές ξεκινά η χρονιά για τις αεροπορικές

Αυξάνονται κατά 2,4% από φέτος τα επιδόματα ασθένειας και μητρότητας - Στα 883,92 ευρώ τα έξοδα κηδείας

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider