Ο Τραμπ πιστώνει στον εαυτό του τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό: «Ευχαριστούμε Mr Tariff»

Κάλεσμα στον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) να μειώσει «σημαντικά» τα επιτόκια απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από ανάρτησή του στο Truth Social, με αφορμή τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Για μία ακόμη φορά, χαρακτηρίζει «αργοπορημένο» τον Τζερόμ Πάουελ, ενώ αποδίδει στον ίδιο τα ενθαρρυντικά στοιχεία για την οικονομία ευχαριστώντας τον «Mister Tariff».

«Εξαιρετικά χαμηλά στοιχεία για τον πληθωρισμό των ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι ο Τζερόμ «Τοο Late» Πάουελ θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια σημαντικά! Εάν δε το κάνει απλά θα συνεχίσει να είναι «πολύ αργός». Επιπλέον, ανακοινώθηκαν τέλεια στοιχεία για την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε Mister Tariff», αναφέρει χαρακτηριστικά.