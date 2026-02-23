Επενδύσεις 53 δισ. ευρώ σε ΕΕ και ΗΠΑ από Enel έως το 2028

Η μετοχή της να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών στο χρηματιστήριο του Μιλάνου (με άλμα 6,1% σε υψηλό από τον Μάρτιο του 2022).

Νέο κύμα επενδύσεων που επικεντρώνονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ανακοίνωσε η Enel με αποτέλεσμα η μετοχή της να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων σχεδόν τεσσάρων ετών στο χρηματιστήριο του Μιλάνου (με άλμα 6,1% σε υψηλό από τον Μάρτιο του 2022).

Η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας της Ιταλίας θα δαπανήσει περίπου 53 δισ. ευρώ έως το 2028, περίπου 10 δισ. ευρώ περισσότερα από ό,τι είχε προγραμματίσει, με το μισό ποσό να αφορά την παραγωγή και την πώληση ενέργειας - κυρίως σε ΑΠΕ - με το υπόλοιπο να διατίθεται στα δίκτυα.

Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο επιβεβαιώνει μια στροφή προς ώριμες αγορές, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς η Enel επιδιώκει να επωφεληθεί από ένα πιο σταθερό πολιτικό και κανονιστικό περιβάλλον στην Ευρώπη και σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ. Η εταιρεία με έδρα τη Ρώμη έχει δαπανήσει πολλά στη Λατινική Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες.

Παράλληλα, το guidance προβλέπει κέρδη ανά μετοχή 0,80-0,82 ευρώ έως το 2028, αυξημένα από τα 0,69 ευρώ που αναμενόταν για πέρυσι. Τα μερίσματα αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 6% ετησίως.

Το forecast για τα κέρδη ανά μετοχή είναι «σημαντικά ισχυρότερο από ό,τι εκτιμά η αγορά σήμερα», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Barclays. «Αυξάνοντας τις ακαθάριστες επενδύσεις σε περίπου 53 δισ. ευρώ για το 2026-28, η Enel προβλέπει τώρα μια πορεία για τους οικονομικούς της δείκτες που υπερβαίνει τις προσδοκίες της συναίνεσης» πρόσθεσαν.

Η Enel προβλέπει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη από 7,1 δισ. έως 7,3 δισ. ευρώ για το 2026 και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από 23,1 δισ. έως 23,6 δισ. ευρώ. Για το 2025, ανέφερε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 7 δισ. ευρώ, αυξημένα από προηγούμενη πρόβλεψη 6,7 δισ. έως 6,9 δισ. ευρώ.