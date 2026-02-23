Ειδήσεις | Διεθνή

Ο ουκρανικός στρατός έχει ανακαταλάβει εκτάσεις άνω των 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον νότο

Ο ουκρανικός στρατός έχει ανακαταλάβει εκτάσεις άνω των 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων στον νότο
Δεν είναι σαφές πόση έκταση γης αποτελεί ανάκτηση υπό ρωσικό έλεγχο εδαφών και πόση έκταση ανήκει στην «γκρίζα ζώνη»

Η Ουκρανία έχει ανακαταλάβει εδάφη έκτασης άνω των 400 τετραγωνικών χιλιομέτρων, περιλαμβανομένων οκτώ χωριών, κατά μήκος της νότιας συνοριακής γραμμής από τα τέλη του Ιανουαρίου, ανακοίνωσε ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

Από τις δηλώσεις του δεν είναι σαφές πόση έκταση γης αποτελεί ανάκτηση υπό ρωσικό έλεγχο εδαφών και πόση έκταση ανήκει στην «γκρίζα ζώνη» που δεν τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο κάποιας από τις δύο πλευρές.

