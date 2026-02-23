Ελ Μέντσο: Ποιος ήταν ο νονός των καρτέλ ναρκωτικών - Ο πιο καταζητούμενος άνδρας στο Μεξικό

Η άνοδός του στην κορυφή του Jalisco New Generation Cartel (CJNG), ήταν μετεωρική. Και επιτεύχθηκε μέσω αίματος, φιλοδοξίας, βαρβαρότητας και σκληρότητας.

Ελάχιστοι βαρόνοι ναρκωτικών έχουν αφήσει ανεξίτηλο το όνομά τους στην ιστορία του μεξικανικού οργανωμένου εγκλήματος, με τον Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες – πιο γνωστό ως «El Mencho (Ελ Μέντσο)» – να είναι ένας από αυτούς. Με αγροτικές ρίζες στη δυτική πολιτεία Μιτσοακάν, η άνοδός του στην κορυφή σε ένα από τα πιο τρομακτικά και επικίνδυνα καρτέλ στο σύγχρονο Μεξικό, του Jalisco New Generation Cartel (CJNG), ήταν μετεωρική. Και επιτεύχθηκε μέσω αίματος, φιλοδοξίας, βαρβαρότητας και σκληρότητας.

Τα πρώτα βήματα του El Mencho

Η δολοφονία του 59χρονου πρώην αστυνομικού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1966 έχει ανακηρυχθεί ως νίκη τόσο στο Μεξικό όσο και στις ΗΠΑ. Οι αρχές από την Πόλη του Μεξικού και την Ουάσιγκτον ανέφεραν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συμμετείχαν στην εξουδετέρωση του διαβόητου εγκληματία, προσδίδοντας στην επιχείρηση μια αίσθηση διασυνοριακής συνεργασίας που θα μπορούσε να ωφελήσει και τις δύο κυβερνήσεις.

Για τον μεξικανικό στρατό, ένας ηγέτης καρτέλ έχει αφαιρεθεί από την εξίσωση, γεγονός που αποδυναμώνει -τουλάχιστον θεωρητικά, και ίσως για ένα διάστημα- την εγκληματική ομάδα που διηύθυνε. Η αντίδραση των ανδρών του Ελ Μέντσο ήταν άμεση. Έχουν στηθεί οδοφράγματα και η βία έχει ξεσπάσει στους δρόμους σε οκτώ διαφορετικές πολιτείες, από το Γκερέρο στην ακτή του Ειρηνικού μέχρι το Ταμαουλίπας στα βορειοανατολικά.

Ακόμη και η πρωτεύουσα έχουν δει επεισόδια. Μερικά από τα χειρότερα περιστατικά βίας έχουν σημειωθεί στην ίδια την Χαλίσκο, με μασκοφόρους ένοπλους να βάζουν φωτιά σε καταστήματα στην πρωτεύουσα της πολιτείας, Γκουανταλαχάρα - έναν από τους χώρους διεξαγωγής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA αυτό το καλοκαίρι. Στο παραθαλάσσιο θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα, τουρίστες και ντόπιοι έχουν καταφύγει στα καταλύματά τους μέχρι να περάσει το κύμα βίας.

Είναι μια πράξη εκδίκησης από τους άνδρες του Ελ Μέντσο και μια εκδήλωση οργής προς τις αρχές για την εξάλειψη του ηγέτη τους. Αλλά το αν τα οδοφράγματα και τα καμένα αυτοκίνητα είναι μία συμβολική αντίδραση ή οι κινητοποιήσεις κλιμακωθούν θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Η απάντηση των αρχών επιβολής του νόμου θα είναι κρίσιμη προκειμένου να μην πυροδοτήσει νέο κύκλο αίματος.

Είναι μια αλήθεια για τέτοιες διεθνείς εγκληματικές ομάδες ότι, ακόμη εάν ένας επικεφαλής καρτέλ τόσο ισχυρός όσο ο Οσεγκέρα βγει εκτός, υπάρχουν αναπόφευκτα τρεις ή τέσσερις καλά αναπληρωματικοί διαθέσιμοι για να τον αντικαταστήσουν. Αναμφίβολα, όμως, ο Ελ Μέντσο ήταν το κλειδί για την άνοδο της CJNG. Όταν μετακόμισε στις ΗΠΑ ως μετανάστης τη δεκαετία του 1980, είχε ήδη έρθει σε επαφή με την εγκληματικότητα καλλιεργώντας χωράφια μαριχουάνας στην πολιτεία του.

Ακολούθησαν διάφορες συλλήψεις στις ΗΠΑ καθώς έμπαινε βαθύτερα στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών στην Καλιφόρνια, πριν τελικά καταδικαστεί σε πολυετή φυλάκιση στις ΗΠΑ. Ο Οσεγκέρα απελάθηκε πίσω στο Μεξικό σε ηλικία 30 ετών και άρχισε να βυθίζεται πλήρως στη δραστηριότητα των καρτέλ. Εργάστηκε για το καρτέλ Μιλένιο, με έδρα την πατρίδα του Μιτσοακάν, και ανέπτυξε το κύρος και τη φήμη του ως ένας υπολογιστικός και σκληρός αρχηγός.

Ηγεμονία του El Mencho μετά τη σύλληψη του Ελ Τσάπο

Βρέθηκε στην ιδανική θέση όταν το καρτέλ διαλύθηκε και, από τα απομεινάρια του, ξεπήδησε η CJNG με επικεφαλής τον Ελ Μέντσο. Μέσω ενός συνδυασμού εδαφικής επέκτασης και της ικανότητας να στρέψει τη δραστηριότητα του καρτέλ σε νέες και επικερδείς παράνομες δραστηριότητες, μετέτρεψε την σπείρα του στην αναμφισβήτητη, κυρίαρχη εγκληματική δύναμη στο Μεξικό.

Η ηγεσία του και το καρτέλ του επωφελήθηκαν από την κατάρρευση του καρτέλ Σιναλόα μετά την έκδοση του ηγέτη του, Χοακίν Γκουζμάν, στις ΗΠΑ και ήταν σε θέση να απορροφήσει ένα σημαντικό μέρος του εμπορίου φαιντανύλης μετά την πτώση των γιων του Ελ Τσάπο. Ένας από αυτούς, ο Χοακίν Γκουζμάν Λόπεζ, παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές και μαζί του ανέτρεψε τον μεγαλύτερο αντίπαλο της ομάδας του, τον Ισμαήλ "Ελ Μάγιο" Ζαμπάντα.

Ο Ελ Μέντσο ήταν σαφώς ωφελημένος από το κενό και τη δραματική αλληλουχία των γεγονότων στη Σιναλόα. Αλλά, όπως συμβαίνει τόσο συχνά στο μεξικανικό έγκλημα ναρκωτικών, δεν ήταν ένα στέμμα που φόρεσε για πολύ. Η κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, θα παρουσιάσει την εξάλειψη ενός από τους πιο καταζητούμενους άνδρες της χώρας ως νίκη και αυτό θα επαναληφθεί στην Ουάσινγκτον.

Δείχνει πρόοδο στο κύριο ζήτημα για το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ζητήσει δράση από το Μεξικό μετά τη μετανάστευση: το εμπόριο φαιντανύλης. Δεδομένης της εμπλοκής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, υπογραμμίζεται η προθυμία της κυβέρνησης Σάινμπαουμ να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για την επιδίωξη των ίδιων στόχων.