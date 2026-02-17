Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοποιίας θα ζητήσουν προθεσμία άλλων 48 ωρών μέχρι την Πέμπτη για να απολογηθεί.

Σήμερα οδηγείται ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα», που κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Τρικάλων για τη φονική έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, οι δικηγόροι του ιδιοκτήτη της μπισκοτοποιίας θα ζητήσουν προθεσμία άλλων 48 ωρών μέχρι την Πέμπτη.

Ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στην επιχείρηση από άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), απολογείται σήμερα στον ανακριτή καθώς αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος του σε βαθμό κακουργήματος.

Οι κατηγορίες μετατράπηκαν σε έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Παράλληλα, ανεστάλη η λειτουργία και του δεύτερου εργοστασίου μπισκότων του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, το εργοστάσιο της Vitafree σταμάτησε προσωρινά τη λειτουργία από Δευτέρα 16/02/2026, «προκειμένου να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εξωτερικές τεχνικές εργασίες. Η επαναλειτουργία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των εργασιών».