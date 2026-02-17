Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι κωδικοί - παγίδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Νέους κωδικούς, προσυμπληρωμένα αλλά όχι κλειδωμένα ποσά για έσοδα και έξοδα καθώς και μπλόκο σε δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1 πάνω από 1 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Ο φετινός φορολογικός λογαριασμός αναμένεται να είναι αυξημένος για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025 ανέβασε το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το 2025 στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ το 2024, με αποτέλεσμα ο ελάχιστος φόρος να αυξηθεί από τα 1.256 στα 1.410 ευρώ.
Λιγότερος φόρος
Μειωμένες επιβαρύνσεις προβλέπονται για όσους δραστηριοποιούνται και κατοικούν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, όπου το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%, ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα δύο επόμενα έτη.
Οι αλλαγές στο Ε3
Όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή:
- Στο έντυπο Ε3 η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά στους σχετικούς κωδικούς βάσει των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ της ΑΑΔΕ και του χαρακτηρισμού αυτών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις.
- Τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δύνανται να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο, με την επιφύλαξη των οριζόμενων, στην υπό στοιχεία Α.1045/2025 (Β’ 1191) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Η συγκεκριμένη απόφαση (A.1045/2025) ορίζει ότι τα όρια ανεκτών αποκλίσεων από τον περιορισμό των κανόνων εσόδων - εξόδων καθορίζονται σε 30% στην περίπτωση δεδομένων εσόδων, καθώς και σε 30% στην περίπτωση δεδομένων αγορών και εξόδων, ανά φορολογικό έτος σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.
- Η αξία των φορολογητέων εσόδων που λαμβάνονται υπόψη από τη Φορολογική Διοίκηση για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος δεν δύναται να υπολείπεται αυτών που προκύπτουν από τα παραστατικά που έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.
- Δαπάνες προς έκπτωση δεν λαμβάνονται υπόψη, αν τα παραστατικά στα οποία στηρίζονται, δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ.
- Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/ μέρη συμφώνου συμβίωσης, όπου αυτό απαιτείται για τα επιμέρους εισοδήματά τους.
- Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μια κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
- Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).
- Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
- Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσίας.
- Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του ΚΦΔ.
- Καταργήθηκαν κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας).
- Προστέθηκαν κωδικών νέων ενισχύσεων 2025, κυρίως αγροτικών και ειδικών περιπτώσεων (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.).
- Διευρύνθηκαν δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων).
- Προστέθηκε νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax).
- Διαχωρίζονται σαφώς τα «Αφορολόγητα έσοδα» και τα «Αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά».Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση,αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά,θα πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.
- Προστέθηκαν νέοι κωδικοί για πλανόδιους λαχειοπώλες (ειδική κατηγορία).