Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι κωδικοί - παγίδες για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Όλες οι αλλαγές στο έντυπο Ε3 που συμπληρώνουν πάνω από 1 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Ποιοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο. Ποιοι κερδίζουν εκπτώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα. «Κόφτης» στις δαπάνες που δεν έχουν περάσει από τα myDATA.

Νέους κωδικούς, προσυμπληρωμένα αλλά όχι κλειδωμένα ποσά για έσοδα και έξοδα καθώς και μπλόκο σε δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί στην πλατφόρμα myDATA περιλαμβάνει το νέο έντυπο Ε3 της φορολογικής δήλωσης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν και να συνυποβάλουν μαζί με το έντυπο Ε1 πάνω από 1 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Ο φετινός φορολογικός λογαριασμός αναμένεται να είναι αυξημένος για περίπου 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι φορολογούνται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025 ανέβασε το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το 2025 στα 12.320 ευρώ, από 11.620 ευρώ το 2024, με αποτέλεσμα ο ελάχιστος φόρος να αυξηθεί από τα 1.256 στα 1.410 ευρώ.

Λιγότερος φόρος

Μειωμένες επιβαρύνσεις προβλέπονται για όσους δραστηριοποιούνται και κατοικούν σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους εκτός Αττικής, όπου το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%, ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες για το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα δύο επόμενα έτη.

Οι αλλαγές στο Ε3

Όπως προκύπτει από την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή: