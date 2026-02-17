Ο Τραμπ προειδοποιεί το Ιράν για «συνέπειες» εάν δεν υπάρξει συμφωνία - Νέος γύρος συνομιλιών

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου την Τεχεράνη χθες Δευτέρα εναντίον των «συνεπειών» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (...) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Ξεκινά η δεύτερη ημέρα των συνομιλιών Ιράν - ΗΠΑ

Σημειώνεται πως αντιπροσωπείες του Ιράν και των ΗΠΑ ξεκινούν σήμερα δεύτερη σειρά συνομιλιών στη Γενεύη με σκοπό να απομακρυνθεί ο κίνδυνος αμερικανικής στρατιωτικής επέμβασης, με την Τεχεράνη να κάνει λόγο με «σύνεση» περί ενδείξεων πως η αμερικανική θέση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας γίνεται πλέον «πιο ρεαλιστική».

Οι δυο χώρες με σχέσεις απροκάλυπτα εχθρικές ξανάρχισαν τον διάλογο την 6η Φεβρουαρίου στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, έπειτα από φραστική κλιμάκωση και ανταλλαγές απειλών.

Έπειτα από αυτές τις πρώτες συνομιλίες «θα μπορούσαμε με σύνεση να συμπεράνουμε ότι η αμερικανική θέση για το ζήτημα του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας έγινε πιο ρεαλιστική», ανέφερε χθες ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Παράλληλα με τις διπλωματικές διεργασίες, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέπτυξαν χθες πλοία κι ελικόπτερα κι έναν δοκιμές drones και πυραύλων στο πλαίσιο γυμνασίων, που έμοιαζαν να αποτελούν επίδειξη δύναμης και προειδοποίηση, στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ.

Τα γυμνάσια, η διάρκεια των οποίων δεν ξεκαθαρίστηκε, έχει σκοπό να προετοιμαστούν οι Φρουροί, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων, για να αντιμετωπίσουν «δυνητικές απειλές ασφαλείας και στρατιωτικές απειλές», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, που μετέδωσε στιγμιότυπα.

Από την άλλη η Ουάσιγκτον συνεχίζει την ανάπτυξη δυνάμεων, διατηρώντας τη στρατιωτική πίεση -αεροπλανοφόρο συνεχίζει να πλέει κάπου 700 χιλιόμετρα από τις ακτές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεύτερο πλησιάζει στην περιοχή- κι ο πρόεδρος Τραμπ θυμίζει συχνά πως διατηρεί ανοικτές τις στρατιωτικές επιλογές του.

Οι νέες συνομιλίες διεξάγονται στη Γενεύη αυτή τη φορά, πάντως ξανά με μεσολάβηση του Ομάν.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί έφθασε στην Ελβετία χθες Δευτέρα και συνάντησε Μπαντρ αλ Μπουσάιντι, τον ΥΠΕΞ του Ομάν, για να εξηγήσει «την άποψη και τις σκέψεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας για το ζήτημα του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας του Ιράν και της άρσης των κυρώσεων», σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρθηκε επίσης στην «αποφασιστικότητα» της Τεχεράνης να συνεχίσει «τις διπλωματικές προσπάθειες με άξονα (να εξασφαλιστούν) αποτελέσματα που θα εγγυώνται τα δικαιώματα των Ιρανών και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιφέρεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress