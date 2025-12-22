Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Τρεις επανεκδόσεις ομολόγων το α' εξάμηνο του 2026

Αναλυτικότερα, οι δημοπρασίες θα πραγματοποιηθούν στις 11 Φεβρουαρίου 2026, 15 Απριλίου 2026 και 17 Ιουνίου 2026.

Σε τρεις επανεκδόσεις τίτλων θα προχωρήσει ο ΟΔΔΗΧ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Ο ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώνει την τελική απόφασή του αναφορικά με (i) τη διενέργεια της προγραμματισμένης δημοπρασίας (ii) το ISIN των εκδόσεων ΟΕΔ που θα δημοπρατηθούν και (iii) το ύψος των δημοπρατούμενων ποσών, μία ημέρα πριν από την ημερομηνία εκάστης δημοπρασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική πληροφόρηση από την ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

