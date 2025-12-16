Δημοσκόπηση GPO: Πόσοι ζητούν πρόωρες εκλογές

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα του Β' Μέρους της δημοσκόπησης από τη GPO.

Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το 2024, κατά το οποίο μόνο το 27% των ερωτηθέντων πολιτών ζητούσε πρόωρες εκλογές, το 2025 το ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας το 52,2% έναντι 45,4% που συνεχίζει να επιθυμεί εκλογές στο τέλος της τετραετίας.

