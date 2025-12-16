Πολιτική | Ελλάδα

Δημοσκόπηση GPO: Πόσοι ζητούν πρόωρες εκλογές

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δημοσκόπηση GPO: Πόσοι ζητούν πρόωρες εκλογές
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα του Β' Μέρους της δημοσκόπησης από τη GPO.

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πορίσματα του Β' Μέρους της δημοσκόπησης από τη GPO που διεξήχθη για λογαριασμό του Ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, τα οποία αναδεικνύουν σημαντική διαφορά με αντίστοιχη έρευνα του 2024 ως προς την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με το 2024, κατά το οποίο μόνο το 27% των ερωτηθέντων πολιτών ζητούσε πρόωρες εκλογές, το 2025 το ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά φτάνοντας το 52,2% έναντι 45,4% που συνεχίζει να επιθυμεί εκλογές στο τέλος της τετραετίας.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έρχεται η σούπερ φορολοταρία: Θα μοιράσει 100.000 ευρώ σε τυχερούς φορολογούμενους

Έγραψε ιστορία ο Έλον Μασκ: Πρώτος άνθρωπος με πλούτο 600 δισ. δολαρίων

PwC: Μειώθηκαν τα επιχειρηματικά «ζόμπι» - Απαραίτητη η ανάπτυξη για να μην έχουμε νέα

tags:
Δημοσκόπηση
Εκλογές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider