Κεφαλογιάννης: «Τιμούμε το παρελθόν - Υπηρετούμε το παρόν - Προστατεύουμε το μέλλον»

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό παρέστη χθες, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, στην Επετειακή Εκδήλωση για τον Εορτασμό των Προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος, Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω, στο Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης».

Στην ομιλία του ο Υπουργός έκανε λόγο για ημέρα «βαθιάς πνευματικής και συμβολικής σημασίας» για το Σώμα και την Πολιτεία καθώς τιμώνται οι Άγιοι Τρεις Παίδες, οι οποίοι αποτελούν «διαχρονικό σύμβολο πίστης, αυταπάρνησης και αντοχής». Όπως επεσήμανε, οι ίδιες αξίες χαρακτηρίζουν το έργο γυναικών και ανδρών του Πυροσβεστικού Σώματος, που καθημερινά στέκονται απέναντι στη φωτιά, στο φυσικό κίνδυνο, στην ανθρώπινη αγωνία, «με μοναδικό γνώμονα το καθήκον και την προσφορά».

Απευθυνόμενος στα Στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος ανέφερε ότι «η Πολιτεία αναγνωρίζει έμπρακτα τον ρόλο και το έργο τους, ως βασικού πυλώνα της Πολιτικής Προστασίας», που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό, σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση εντείνει τη συχνότητα και την ένταση των φυσικών φαινομένων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «πίσω από κάθε επιτυχία, πίσω από κάθε ελεγχόμενη πυρκαγιά, πίσω από κάθε ανθρώπινη ζωή που σώζεται, βρίσκονται άνθρωποι με υψηλό αίσθημα ευθύνης, που δεν αναζητούν προβολή, αλλά υπηρετούν αθόρυβα το κοινό καλό».

Η φετινή εκδήλωση Εορτασμού συμπίπτει με τη συμπλήρωση ενενήντα πέντε ετών από την ίδρυση του Πυροσβεστικού Σώματος, που όπως τόνισε ο Υπουργός πρόκειται για «ενενήντα πέντε χρόνια ιστορίας, μνήμης και διαρκούς προσφοράς στην πατρίδα», μια πορεία που αποτυπώνει με συνέπεια το τρίπτυχο: «Τιμούμε το παρελθόν – Υπηρετούμε το παρόν – Προστατεύουμε το μέλλον». Παράλληλα σημείωσε ότι «η πολιτική μας επιλογή είναι ξεκάθαρη: ισχυρό Πυροσβεστικό Σώμα, με επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα».

