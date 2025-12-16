Jefferies: Ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες η αγορά REPO

Οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να διοχετεύσουν μέρος της ρευστότητάς τους στην επαναγορά, από τους servicers, εξυπηρετούμενων δανείων, δίνοντας έτσι περαιτέρω ώθηση στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, σχολιάζει η Jefferies.

Αν και η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα παραμένει η υψηλότερη στην Ευρώπη, οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να διοχετεύσουν μέρος της ρευστότητάς τους στην επαναγορά, από τους servicers, εξυπηρετούμενων δανείων, δίνοντας έτσι περαιτέρω ώθηση στα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, σχολιάζει σε ανάλυσή της η Jefferies.

Πρόκειται, σύμφωνα με τον οίκο, για μια επιλογή που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στα σχέδια των ελληνικών τραπεζών, μέσω της οποίας ωστόσο θα μπορούσαν να πετύχουν μη οργανική αύξηση δανείων της τάξης του 7%-8% τα επόμενα τρία χρόνια, «συνεπώς πρόκειται για συμπληρωματική περιοχή ανάπτυξης».

Όπως σημειώνει η Jefferies, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι τον Ιούνιο του 2025 δάνεια ύψους περίπου 80 δισ. ευρώ εξυπηρετούνταν από Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων. Πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια που πωλήθηκαν από τις τράπεζες -και έχουν αφαιρεθεί από τους ισολογισμούς τους- στο πλαίσιο του «Ηρακλής».

Εξ αυτών, το ύψος των δανείων που έχουν «διευθετηθεί», δηλαδή εκείνα που δεν αποτελούν πλέον μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, ανερχόταν στον Ιούνιο του 2025 σε 3,2 δισ. ευρώ. από την πλευρά τους, σύμφωνα με τη Jefferies, οι ίδιες οι τράπεζες εκτιμούν ότι το σύνολο της αγοράς REPO που δυνητικά θα μπορούσε να επιστρέψει στους ισολογισμούς τους κυμαίνεται μεταξύ 10 και 20 δισ. ευρώ.

Ο λόγος για τον οποίο οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ακόμη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι οι ρυθμιστικές αρχές εμφανίζονται διστακτικές ως προς την επαναγορά από τις τράπεζες δανείων που μέχρι πρόσφατα ήταν μη εξυπηρετούμενα. Η Jefferies εξηγεί πως, στόχος των ρυθμιστικών αρχών, είναι να διασφαλίσουν ότι τα δάνεια που επιστρέφουν είναι υψηλής ποιότητας, κάτι που απαιτεί από τους διαχειριστές να διαθέτουν την κατάλληλη τεκμηρίωση, καθώς και να διασφαλίζεται ότι τα δάνεια έχουν επανέλθει σε καθεστώς εξυπηρέτησης. Οι τράπεζες, επίσης, ασφαλώς δεν επιθυμούν να αυξήσουν το προφίλ κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους με αντάλλαγμα μια οριακή αύξηση της ανάπτυξης.

Για τις τράπεζες ωστόσο που θα θελήσουν να κινηθούν στην αγορά των REPO, οι εποπτικές αρχές ορίζουν ότι τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να γίνονται σε επίπεδο μεμονωμένου δανειολήπτη και όχι σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Με άλλα λόγια, κάθε νέος δανειολήπτης θα υπόκειται σε νέα διαδικασία πιστοληπτικής αξιολόγησης και θα αντιμετωπίζεται ως νέος πελάτης.

Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τη Jefferies, η ΕΤΕ είναι αυτή που, αφενός, έχει τοποθετηθεί με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αναφορικά με την ευκαιρία που προσφέρει η αγορά REPO ως πιθανή επιλογή αξιοποίησης του πλεονάζοντος κεφαλαίου της και, αφετέρου, διαθέτει ενδοομιλικά τη δυνατότητα να το κάνει. Είναι επίσης η μόνη τράπεζα που έχει διατηρήσει εντός ομίλου τη μονάδα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες έχουν συνάψει συμφωνίες με εξωτερικούς διαχειριστές, προς τους οποίους καταβάλλουν σχετικές αμοιβές.