Πιερρακάκης: Η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ' όσο πιστεύαμε

Η ψηφιακή πρόοδος της χώρας «αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ' όσο πιστεύαμε» και να βρεθεί «στην πρώτη πεντάδα της ψηφιακής Ευρώπης», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του στα social media.

Όπως αναφέρει ο υπουργός, «χθες, στο Digital Economy Forum του ΣΕΠΕ μιλήσαμε για την ψηφιακή πρόοδο της χώρας. Μια αλλαγή που χτίσαμε όλοι μαζί -κράτος και ιδιωτικός τομέας- σε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων. Και που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πιο γρήγορα απ' όσο πιστεύαμε».

«Το 2019 θέσαμε έναν φιλόδοξο στόχο: Από ψηφιακοί ουραγοί να προσεγγίσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της ψηφιακής διοίκησης. Τότε, ο στόχος αυτός έμοιαζε υπερβολικός, όμως με τον σωστό σχεδιασμό και την "αισιοδοξία της βούλησης", έγινε εφικτός» επισημαίνει ο υπουργός.

«Είχαμε το hardware, αλλά μας έλειπε το software» υπογραμμίζει, «δηλαδή η σωστή θεσμική και διοικητική αρχιτεκτονική. Η ψηφιακή πολιτική δεν ξεκινά από την τεχνολογία: Ξεκινά από τη διακυβέρνηση, τη νομοθέτηση και τον τρόπο που δουλεύει το κράτος. Σήμερα, καθώς ολοκληρώνονται τα έργα που δημοπρατήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα δεν συγκλίνει απλώς με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Η χώρα διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να βρεθεί στην πρώτη δεκάδα, ακόμη και στην πρώτη πεντάδα της ψηφιακής Ευρώπης. Με δημοσιονομική σταθερότητα, ισχυρή ανάπτυξη και ταχεία μείωση του χρέους, η Ελλάδα διαθέτει πλέον το υπόστρωμα για το επόμενο άλμα, πατώντας στην καινοτομία, τις συνέργειες και τη βούληση να σκεφτούμε σε ευρωπαϊκή κλίμακα» καταλήγει.