Νίκος Γκάλης: Η πρώτη σειρά υπογεγραμμένων συλλεκτικών αντικειμένων του!

Μια premium σειρά αυθεντικών συλλεκτικών αντικειμένων από το Trace ‘n Chase, που τιμά έναν από τους κορυφαίους θρύλους στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ!

Το Trace ’n Chase, ο κορυφαίος προορισμός για συλλεκτικές κάρτες και memorabilia, ανακοινώνει με υπερηφάνεια την κυκλοφορία της επίσημης συλλογής “Nick Galis Collectibles”, μιας αποκλειστικής σειράς αυθεντικών συλλεκτικών αντικειμένων, υπογεγραμμένων από τον εμβληματικό αθλητή που άλλαξε για πάντα το ελληνικό μπάσκετ και συνεχίζει να εμπνέει γενιές σε όλο τον κόσμο.



Παγκοσμίως αναγνωρισμένος ως ο άνθρωπος που «έβαλε» το μπάσκετ σε όλα τα ελληνικά σπίτια, ο Νίκος Γκάλης, ο «Έλληνας θεός του μπάσκετ» δεν είναι ένας ακόμα μεγάλος αθλητής. Είναι το αιώνιο σημείο αναφοράς κάθε παιδιού -μικρού ή και… μεγαλύτερου- που παίζει μπάσκετ στην Ελλάδα. Τόσο απλά!



Το Trace ’n Chase προσφέρει στους συλλέκτες και στους φιλάθλους μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν ένα πιστοποιημένο κομμάτι της ιστορικής του παρακαταθήκης, μέσα από μια επιμελώς σχεδιασμένη σειρά premium, υπογεγραμμένων συλλεκτικών αντικειμένων.



«Η συνεργασία μας με τον Νίκο Γκάλη αποτελεί ορόσημο όχι μόνο για το Trace ’n Chase αλλά και για ολόκληρη την αθλητική κοινότητα», δήλωσε ο Βασίλης Παπανδρέου, Director of Operations στην Trace ’n Chase. «Η κληρονομιά του Γκάλη εξάλλου, υπερβαίνει τα σύνορα του μπάσκετ. Αυτά τα συλλεκτικά αντικείμενα τιμούν την επιρροή του και προσφέρουν στους συλλέκτες ένα αντικείμενο με εξαιρετική ποιότητα και μακροχρόνια αξία».



Κάθε αντικείμενο της συλλογής συνοδεύεται από εξατομικευμένη επιβεβαίωση αυθεντικότητας μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Trace ’n Chase, εξασφαλίζοντας ότι οι συλλέκτες αποκτούν ένα γνήσιο κομμάτι μπασκετικής ιστορίας. Η σειρά περιλαμβάνει ένα εύρος από υπογεγραμμένα αριθμημένα αντικείμενα με διάφορες αφιερώσεις, που αντικατοπτρίζουν την ιστορική διαδρομή και τα πολλαπλά επιτεύγματα του Νίκου Γκάλη με τον Άρη και την με Εθνική Ομάδα.



Η κυκλοφορία της συλλογής “Nick Galis Collectibles” σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στο όραμα του Trace ’n Chase να αναβαθμίσει την συλλεκτική κοινότητα στην Ευρώπη, μέσα από αποκλειστικές συνεργασίες, υψηλού επιπέδου εμπειρίες και κορυφαία πρότυπα αυθεντικότητας.



Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Trace ’n Chase, online και στο φυσικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, από τις 12 Δεκεμβρίου 2025!