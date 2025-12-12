Ο Θοδωρής Κυριακού στηρίζει το project του Πιρς Μόργκαν

O Έλληνας μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Θοδωρής Κυριακού, του Ομίλου Antenna, είναι μεταξύ των επενδυτών του brand μέσων ενημέρωσης Uncensored του Πιρς Μόργκαν.

Ο παρουσιαστής του CNN και πρώην συντάκτης της Mirror Πιρς Μόργκαν συγκεντρώνει κεφάλαια για να αναπτύξει το media brand του «Uncensored». Και την προσπάθειά του αυτή στηρίζει, μεταξύ άλλων, ο Θοδωρής Κυριακού, του Ομίλου Antenna, σύμφωνα με το Sky News.

Ο Μόργκαν, ο ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής και δημοσιογράφος, συγκεντρώνει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από σημαντικούς επενδυτές, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει την Uncensored, σε μια ευρεία παγκόσμια επιχείρηση μέσων ενημέρωσης. Το Piers Morgan Uncensored ξεκίνησε ως talk show στο TalkTV (τώρα γνωστό ως Talk) στο Ηνωμένο Βασίλειο και προβαλλόταν από τις 25 Απριλίου 2022 έως τις 8 Φεβρουαρίου 2024. Από τις 19 Φεβρουαρίου 2024, κάποια επεισόδια μεταδίδονται στο κανάλι YouTube της εκπομπής.

Όπως αναφέρει αποκλειστικά το Sky News, ο Μόργκαν βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας συγκέντρωσης κεφαλαίων περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων (22,5 εκατομμύρια λίρες) για την Uncensored, η οποία θα της δώσει μια προ-χρηματοδοτική αποτίμηση περίπου 130 εκατομμυρίων δολαρίων (97 εκατομμύρια λίρες).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους νέους επενδυτές περιλαμβάνεται η Raine, εμπορική τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη, και ο Θοδωρής Κυριακού, μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης πίσω από τον ελληνικό όμιλο Antenna, όπως αναφέρει το BBC.

Ο Μάικλ Κασάν, βετεράνος του μάρκετινγκ, φέρεται να παρέχει συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με τη διαφήμιση και ενδέχεται επίσης να επενδύσει σε προσωπικό επίπεδο.

Επίσης, ο Τζο Ράβιτς, ο εξέχων Αμερικανός τραπεζίτης και συνιδρυτής της Raine, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει παράσχει συμβουλές για την πώληση των ποδοσφαιρικών συλλόγων της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγεται ότι θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο της Uncensored στο πλαίσιο της άντλησης κεφαλαίων.

Η κίνηση αυτή έρχεται σχεδόν ένα χρόνο αφότου ο Μόργκαν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τη βρετανική αυτοκρατορία του Ρούπερτ Μέρντοχ μέσω μιας συμφωνίας που του παρείχε τον πλήρη έλεγχο και την ιδιοκτησία του καναλιού του στο YouTube Uncensored.

«Η φιλοδοξία είναι να αναπτυχθεί σε μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγα χρόνια», δήλωσε άτομο κοντά στις συζητήσεις με τους επενδυτές. «Με την κλίμακα του κοινού που τώρα κατευθύνεται προς τα ψηφιακά κανάλια και τις εμπορικές ευκαιρίες εκεί, αυτό είναι σίγουρα εφικτό» πρόσθεσε.

Ο πρώην αρχισυντάκτης της Mirror, του οποίου η καριέρα περιλαμβάνει επίσης θητείες στο ITV, στο CNN στις ΗΠΑ και στους παγκόσμιους ομίλους μέσων ενημέρωσης του Μέρντοχ, News Corporation και Fox, καταρτίζει τώρα σχέδια για να μετατρέψει την Uncensored σε έναν πιο ποικιλόμορφο όμιλο ψηφιακών μέσων.

Η όρεξή του να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο μέσων ενημέρωσης με βάση το YouTube έχει καθοδηγηθεί από την τεράστια ακροαματικότητα που προσέλκυσαν ορισμένες από τις πρόσφατες δουλειές του, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με τον ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο και τον πρώην νούμερο ένα στον κόσμο του τένις Νόβακ Τζόκοβιτς.

Η πρόσβαση του Μόργκαν στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, από τον οποίο έχει πάρει συνέντευξη σε αρκετές περιπτώσεις, είναι επίσης πιθανό να αποτελέσει παράγοντα στο χρονοδιάγραμμα της στρατηγικής επέκτασης της Uncensored.

Το κανάλι YouTube Piers Morgan Uncensored έχει 4,3 εκατομμύρια συνδρομητές, περίπου οι μισοί από τους οποίους είναι από τις ΗΠΑ.

Από το υπόλοιπο 50%, ωστόσο, μόνο μια μειοψηφία είναι Βρετανοί, με έναν σημαντικό αριθμό να εδρεύει στη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αφρική και μέρη της Ασίας.