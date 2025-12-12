Συνεχίζονται τα αγροτικά μπλόκα: Συμβολικός αποκλεισμός στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, - Παραμένουν οι αγρότες στη Νίκαια

Τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά, χωρίς προβλήματα σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Προβλήματα στα τελωνεία και σε σημεία των εθνικών οδών.

Τελευταία ενημέρωση 9:40

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με δεκάδες μπλόκα να παραμένουν ενεργά και χιλιάδες παραγωγούς να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει διάθεση αποκλιμάκωσης πριν υπάρξει επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης στα αιτήματά τους.

Σήμερα, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι, με στόχο έναν τρίωρο συμβολικό αποκλεισμό. Στη συγκέντρωση δεν θα συμμετέχουν μόνο αγρότες· έχουν εκδοθεί καλέσματα και από εργατικά σωματεία και φοιτητικούς συλλόγους, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αυξήσει σημαντικά τη συμμετοχή.

Συγκεντρώσεις στα Μάλγαρα - Φτάνουν αγρότες από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία

Στα Μάλγαρα, όπου από νωρίς βρίσκεται μεγάλος αριθμός παραγωγών, στις 10:00 έχει οριστεί κοινό κάλεσμα για συντονισμένη κάθοδο προς το λιμάνι. Αγρότες από Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα κινηθούν είτε με αγροτικά μηχανήματα (σε συνεννόηση με την Τροχαία) είτε με Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Όπως τονίζουν, στόχος είναι μια «ήπια και συμβολική κινητοποίηση που θα ενοχλήσει όσο το δυνατόν λιγότερο την πόλη». Η συγκέντρωση αναμένεται έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού, καθώς η πρόσβαση στον χώρο των εμπορευματοκιβωτίων είναι εξαιρετικά περιορισμένη.

Παραμένουν συγκεντρωμένοι οι αγρότες στη Νίκαια - Κλειστή η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Οι αγρότες συνεχίζουν να διατηρούν έντονη την παρουσία τους στο μπλόκο της Νίκαιας. Στον κόμβο παραμένουν παρατεταγμένα εκατοντάδες τρακτέρ, με την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή.

Η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή εξυπηρετείται μέσω παραδρόμων, με τη ρύθμιση να έχει αναλάβει η Τροχαία, ώστε να αποφεύγονται κυκλοφοριακά προβλήματα. Οι αγρότες συνεχίζουν καθημερινά και τις συνελεύσεις και συζητήσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες κινήσεις.

Σήμερα, Παρασκευή, οι αγρότες αναμένεται να βρεθούν στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα, δίνοντας συνέχεια στις κινητοποιήσεις. Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 6 μ.μ. στο κέντρο της πόλης και θα πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία σε γραφεία βουλευτών.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο, στη Νίκαια της Λάρισας, όπου αναμένεται να καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Ανοιχτά τα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης – Οκτάωρος αποκλεισμός σε Προμαχώνα και Εξοχή

Να μην προχωρήσουν σε αποκλεισμούς, τουλάχιστον μέχρι την ολοκλήρωση του σημερινού πανελλαδικού συλλαλητηρίου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αποφάσισα, οι γενικές συνελεύσεις των παραγωγών στα τελωνεία Ευζώνων και Νίκης, ενώ για το τι μέλλει γενέσθαι στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση σε νέα γενική συνέλευση.

Αντίθετα, σε αποκλεισμό για οκτώ ώρες (μέχρι και τις 20.00) του τελωνείου Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, προχωρούν -μόνο για φορτηγά διεθνών μεταφορών- οι συμμετέχοντες στο αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο που έχει στηθεί εκεί. Η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και λεωφορείων παραμένει ελεύθερη. Στο σημείο βρίσκονται οδηγοί φορτηγών, ενώ το μπλόκο ενισχύεται και από εκπροσώπους άλλων εργατικών σωματείων.

Την ίδια ώρα, σε αποκλεισμό οκτώ ωρών (μέχρι τις 20.00) προχωρούν αγρότες και κτηνοτρόφοι από το Νευροκόπι Δράμας -σε πλήρη συντονισμό με τους συναδέλφους τους στο τελωνείο του Προμαχώνα-, που έχουν στήσει το μπλόκο τους 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία. Όπως επισημαίνουν, για τις ώρες του αποκλεισμού απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος σε φορτηγά παντός τύπου, ενώ η διέλευση των επιβατικών οχημάτων και των τουριστικών λεωφορείων γίνεται από παρακαμπτηρίους.

Αναμονή για την αυριανή Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια

Κομβική θεωρείται η αυριανή Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια, που έχει προγραμματιστεί για τις 12.00, όπου αναμένονται εκπρόσωποι από περισσότερα από 30 μπλόκα. Εκεί θα καθοριστεί η κοινή γραμμή και πιθανότατα θα οριστεί ομάδα εκπροσώπησης που θα μεταφέρει τα αιτήματα στο κυβερνητικό επιτελείο.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά συνομιλητής: «Η αποκλιμάκωση μπορεί να έρθει μόνο ως αποτέλεσμα διαλόγου. Να εκλεγούν εκπρόσωποι, να συναντήσουν την κυβέρνηση, να γυρίσουν στα μπλόκα και τότε να παρθούν αποφάσεις».

Πάτρα: Παραμένουν στα μπλόκα αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Ελλάδας

Τις αποφάσεις που πρόκειται να ληφθούν κατά την διάρκεια της πανελλαδικής σύσκεψης περιμένουν και οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιφέρειας δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, εξακολουθεί να παραμένει κλειστός για έβδομη συνεχόμενη ημέρα ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό.

Επίσης, στο Αγρίνιο, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων ξεκίνησαν καταλήψεις σχολείων, θέλοντας, όπως αναφέρουν, να στηρίξουν με τον συγκεκριμένο τρόπο τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Παράλληλα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί στην γέφυρα του Ευήνου, κοντά στο Μεσολόγγι, στην γέφυρα του Μόρνου κοντά στα διοικητικά όρια Ναυπακτίας, Δωρίδας και στην Αμβρακία οδό, στην περιοχή της Βόνιτσας.

Στην Αχαΐα, παραμένει κλειστός για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, λόγω του μπλόκου, ο κόμβος της Εγλυκάδος στην μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πάτρας - Πύργου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να εκτρέπεται μέσα στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας και της Αιγιάλειας συνεχίζουν να παραμένουν στα μπλόκα της Κάτω Αχαΐας και του Αιγίου προχωρώντας σχεδόν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητοδρόμων Πατρών - Πύργου και Πατρών - Κορίνθου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο μπλόκο που υπάρχει στον κόμβο του Πύργου, όπου προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου και στο μπλόκο που έχει στηθεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, στην περιοχή των Λεχαινών.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα της δυτικής Θεσσαλίας οι αγρότες

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν και την παρουσία τους στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας το ερχόμενο Σάββατο. Αντιπροσωπείες από σωματεία και φορείς των δύο νομών επισκέπτονται καθημερινά τα δύο μπλόκα στη δυτική Θεσσαλία για να εκφράσουν από κοντά τη στήριξη και την αλληλεγγύη στον αγώνα των αγροτών.

Μέσα από τις καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και τα αιτήματα, προτείνουν και συζητούν άλλες μορφές δράσης, δηλώνοντας πως θα συνεχίσουν και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δυναμική κινητοποίηση στην Καβάλα - Σανό και τοπικά προϊόντα έξω από την Περιφέρεια

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η χθεσινή δράση στην Καβάλα, όπου ομάδα αγροτών έφτασε στο κτίριο της Περιφέρειας και άφησε μπάλες με σανό, καθώς και τοπικά προϊόντα όπως σταφύλια και ρόδια. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να υπογραμμίσουν την απαξίωση των προϊόντων τους και να καταγγείλουν ότι «οι τιμές διάθεσης είναι τόσο χαμηλές, που πολλά μένουν αδιάθετα».

Πρωτοβουλίες πίεσης σε πολλές πόλεις - Στόχος τα γραφεία βουλευτών και ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα με τα μπλόκα, αγροτικές ομάδες κλιμακώνουν τις πιέσεις με στοχευμένες δράσεις. Στη Λάρισα, σήμερα αναμένεται προσπάθεια προσέγγισης των γραφείων βουλευτών με τρακτέρ, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ήδη γίνει σε άλλες πόλεις με πορείες προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ομαλή λειτουργία αεροδρομίων - Προβλήματα στα τελωνεία και σε σημεία των εθνικών οδών

Παρά την ένταση των κινητοποιήσεων, τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά, χωρίς προβλήματα σε Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Στο οδικό δίκτυο παραμένουν κλειστά τμήματα της Εθνικής Οδού — μεταξύ άλλων τα Μάλγαρα (ρεύμα προς Αθήνα), τμήματα στη Νίκαια, στο Πλατύ και σημεία του Ε65.

Ωστόσο, τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως υπογραμμίζουν και οι τοπικοί ανταποκριτές, εντοπίζονται στα τελωνεία, όπου οι αποκλεισμοί έχουν πλέον γενικευτεί.

Χωρίς αποτέλεσμα η χθεσινή συνάντηση Χατζηδάκη - Κρητών

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Κρήτης, όπου τα αιτήματα είναι εν μέρει διαφορετικά. Η χθεσινή συνάντηση αντιπροσωπείας Κρητικών παραγωγών με τον υπουργό Κώστα Χατζηδάκη δεν κατέληξε σε συμφωνία, με τις συζητήσεις να συνεχίζονται σήμερα.

Σημειώνεται όμως πως σήμερα θα υπάρξει νέα συνάντηση με ειδικά κλιμάκια, κατά την οποία οι αγρότες ευελπιστούν πως θα ικανοποιηθούν ορισμένα από τα αιτήματά τους.