Έσπασε το φράγμα του 1 δισ η ελληνική αγορά μικροτσίπ - Έρχεται εθνική στρατηγική

Έσοδα 1 δισ. εμφάνισε το εγχώριο οικοσύστημα εταιρειών ημιαγωγών καταφέρνοντας να υπερδιπλασιάσει το αποτύπωμά του στο ΑΕΠ της χώρας. Επόμενος στόχος η Εθνική Στρατηγική.

Μεγαλώνει το οικοσύστημα των ημιαγωγών στη χώρα, την ώρα που η Ελλάδα κάνει τα πρώτα βήματα χαρτογράφησης του, με απώτερο στόχο την χάραξη σχετικής, εθνικής στρατηγικής. Φιλοδοξία είναι η εθνική αυτή στρατηγική να είναι έτοιμη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, ώστε βραχυπρόθεσμα να μετατρέψει την χώρα σε περιφερειακό κόμβο στη σχεδίαση, το testing και το packaging μικροτσίπ, ενώ μακροπρόθεσμα να συμβάλλει και στην δημιουργία παραγωγικών μονάδων εντός ελληνικών συνόρων.

Υπερδιπλασιάστηκε σε μια τετραετία

Το εγχώριο οικοσύστημα των εταιρειών ημιαγωγών (chips) εμφάνισε έσοδα που ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ το 2024, όταν την αμέσως προηγούμενη χρονιά ο αντίστοιχος αριθμός έφτανε τα 800 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή η συνεισφορά του κλάδου στο ΑΕΠ από 338 εκατ. ευρώ το 2020 ανήλθε το 2024 σε 815 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 25% σε επίπεδο εσόδων των εταιρειών τσιπς και 141% στην συνεισφορά του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, μέσα σε μια τετραετία.

Το οικοσύστημα αναπτύσσεται ραγδαία ωστόσο παραμένει άνισα κατανεμημένο. Ειδικότερα από τα στοιχεία επιχειρηματικών μητρώων προκύπτει ότι υπάρχουν σήμερα στη χώρα 76 εταιρείες με περίπου 4.600 εργαζομένους οι οποίες ασχολούνται με τον κλάδο των αναδυόμενων τεχνολογιών (σ.σ. όχι αποκλειστικά με τους ημιαγωγούς). Ωστόσο η συγκέντρωση είναι σημαντική καθώς οι 3 μεγαλύτερες εταιρείες παράγουν σχεδόν το 50% του τζίρου και το 75% των κερδών. Η ωρίμανση βέβαια είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια, με τον κύκλο εργασιών των εταιρειών της εν λόγω αγοράς να σπάει το φράγμα του 1 δισ. ευρώ το 2024.

Τα παραπάνω δεδομένα προέκυψαν από την έρευνα χαρτογράφησης του κλάδου που βρίσκεται σε εξέλιξη από ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με επικεφαλής τον καθηγητή Άγγελο Τσακανίκα, η οποία και παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του 5ου Emerging Tech Forum της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων Τεχνολογιών (HETiA). Αποδεικνύουν δε, ότι η Ελλάδα έχει ήδη συσσωρεύσει σχετική τεχνογνωσία, η οποία σε συνδυασμό με το ταλέντο που διπαιστώνει η έρευνα ότι υπάρχει στη χώρα, είναι ικανή να πολλαπλασιάσει τις πιθανότητες να καταστεί η χώρα μας ανεξάρτητος κόμβος σχεδιασμού μικροτσίπ.

Μέχρι σήμερα άλλωστε, με έμφαση στα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει επιτύχει να προσελκύσει σχετικές επενδύσεις και μάλιστα από παίκτες παγκοσμίου φήμης όπως η Nvidia και η Qualcomm. Οι προσπάθειες όμως επικεντρώνονται κυρίως στην έρευνα και την ανάπτυξη, με την παραγωγική ικανότητα να παραμένει περιορισμένη. «Στη χώρα μας καταγράφεται σημαντική πρόοδος στο πεδίο του σχεδιασμού, καθώς πλέον μεγάλες εταιρείες σχεδιασμού ενδιαφέρονται να επενδύσουν» ανέφερε χθες στο συνέδριο ο Θωμάς Σκορδάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG CONNECT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την έρευνα στην παραγωγή

Το γεγονός, σύμφωνα με πολλούς ομιλητές που συμμετείχαν στο σχετικό πάνελ, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου της HETiA, Μανώλη Ζερβάκη, θα μπορούσε να ανατραπεί με τον σωστό σχεδιασμό. Στόχος είναι η χώρα να καθιερωθεί στον χώρο του design μικροτσίπ, να κάνει το επόμενο βήμα για την δημιουργία παραγωγικών μονάδων συσκευασίας (packaging) και, γιατί όχι, να προσελκύσει και κάποια επένδυση για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής μικροεπεξεργαστών (foundry).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προοπτικές της προηγμένης συσκευασίας μικροτσίπ είναι μεγάλες, καθώς ενώ αποτελεί μόλις το 5% της αγοράς, αντιπροσωπεύει το 50% της αξίας της. Την ίδια στιγμή μάλιστα αποδεικνύεται ως ένα πιο οικονομικό πεδίο εισόδου στην εν λόγω βιομηχανία. «Μια μονάδα front-end κοστίζει 1 δισ. δολάρια, ενώ μια μονάδα συσκευασίας περίπου 200 εκατομμύρια, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για νέους παίκτες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Regis Hamelin, CTO της Blumorpho, η οποία δραστηριοποιείται και ως συντονιστής για την επιτάχυνση της υιοθέτησης προηγμένων λύσεων packaging ημιαγωγών στην Ευρώπη.

Το παράθυρο ευκαιρίας

Ο χρονισμός άλλωστε είναι κατάλληλος καθώς διανύουμε «μια αποφασιστική περίοδο για την Ευρώπη, με μεγάλους διαθέσιμους πόρους στον τομέα των ημιαγωγών» όπως επεσήμανε ο Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων Τεχνολογίας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ. Να θυμίσουμε ότι αυτή την περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στη δεύτερη φάση της βιομηχανικής στρατηγικής της για τα chips, το λεγόμενο «Chips Act ΙΙ». Όπως ανέφερε μάλιστα ο Θωμάς Σκορδάς, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της DG CONNECT, το Chips Act II έχει τρεις βασικούς πυλώνες: το ΑΙ, τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων και το ανθρώπινο δυναμικό. Ο ίδιος επεσήμανε ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουμε ένα νέο πλαίσιο για την προώθηση τεχνολογιών cloud, τα οποία προφανώς συνδέονται με τη δημιουργία των AI gigafactories, για τα οποία υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, η σχετική εθνική στρατηγική η οποία συζητείται τα τελευταία αρκετά χρόνια κρίνεται απαραίτητη. Εξίσου σημαντική θα ήταν βέβαια σύμφωνα με τον κ. Ζερβάκη και η δημιουργία ενός εθνικού προγράμματος μικροεπεξεργαστών για περαιτέρω ώθηση του οικοσυστήματος και των startups που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριμένη αγορά, και οι οποίες στο παρελθόν έχουν καταφέρει να κεντρίσουν το ενδιαφέρον αμερικανικών κολοσσών.