«Mεγάλος σκεπτικισμός» στην κυβέρνηση Τραμπ για το mega deal Netflix-Warner Bros

Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Με «μεγάλο σκεπτικισμό» αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ την προτεινόμενη συμφωνία ύψους 72 δισ. δολ. για την εξαγορά της WBD από τη Netflix.

Με «μεγάλο σκεπτικισμό» αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Τραμπ την προτεινόμενη συμφωνία ύψους 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από τη Netflix, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης στο CNBC την Παρασκευή.

Η Netflix ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι συμφώνησε στην εξαγορά της Warner Bros, σε ένα ιστορικό deal που αναμένεται να ταρακουνήσει τον χώρο των media και της ψυχαγωγίας, όπου συγχωνεύεται η κορυφαία υπηρεσία streaming παγκοσμίως και ένα από τα παλαιότερα και πιο σεβαστά στούντιο του Χόλιγουντ.

Οι μέτοχοι της Warner Bros. θα λάβουν 27,75 δολάρια ανά μετοχή, σε μετρητά και μετοχές της Netflix. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 72 δισ. δολάρια, ενώ η επιχειρηματική αξία φτάνει τα 82,7 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πηγές του CNBC, η Paramount Skydance είχε προσφέρει 30 δολάρια ανά μετοχή για την Warner Bros.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία στον τομέα της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από την Disney το 2019 έναντι 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μόλις η Warner Bros υλοποιήσει μία προγραμματισμένη απόσχιση καναλιών καλωδιακής, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS και TNT που τοποθετείται περίπου στο γ' τρίμηνο του 2026.

Το deal συνενώνει τον γίγαντα του streaming που τα τελευταία χρόνια έχει αναδιαμορφώσει την βιομηχανία των μέσων και τα ιστορικά στούντιο Warner Bros. Με την εξαγορά η Netflix αποκτά το δίκτυο HBO, μαζί με τη βιβλιοθήκη του που περιλαμβάνει επιτυχημένες σειρές όπως The Sopranos και The White Lotus. Επιπλέον, τα στούντιο της Warner Bros στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνια, μαζί με ένα τεράστιο αρχείο ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που περιλαμβάνει το Harry Potter και το Friends.

