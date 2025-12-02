Υποχώρησαν από τα χθεσινά υψηλά χρυσός και ασήμι - Το βλέμμα στη Fed

Ο χρυσός στην αγορά spot έχασε 1,1%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου έκλεισαν με πτώση 1,3%.

Υποχώρησαν οι τιμές του χρυσoύ την Τρίτη ύστερα από τα υψηλά έξι εβδομάδων που σημείωσε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, την πρώτη του Δεκεμβρίου, καθώς η προσοχή των επενδυτών ήταν στραμμένη στην επικείμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τη νομισματική πολιτική.

Ειδικότερα, ο χρυσός στην αγορά spot έχασε 1,1% στα 4.186,89 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου έκλεισαν με πτώση 1,3% στα 4.220,80 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε από το ρεκόρ των 58,83 δολαρίων που σημείωσε τη Δευτέρα, χάνοντας 0,1% στα 57,90 δολάρια ανά ουγγιά. Παρόλα αυτά, έχει σημειώσει άνοδο άνω του 100% από την αρχή του έτους. Η πλατίνα υποχώρησε 2% στα 1.624,90 δολάρια, ενώ το παλλάδιο ενισχύθηκε 2,3% στα 1.456,86 δολάρια.

Τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν μια σταδιακή «ψύξη» της αμερικανικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τα «χαλαρά» μηνύματα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Fed, ενίσχυσαν τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας την επόμενη εβδομάδα, με τους επενδυτές να εκτιμούν την πιθανότητα αυτής της κίνησης στο 89%.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης την έκθεση για την απασχόληση της ADP για τον Νοέμβριο, που θα δημοσιευθεί την Τετάρτη, και τον δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) για τον Σεπτέμβριο -ο οποίος είχε καθυστερήσει λόγω του shutdown- που θα δημοσιευθεί την Παρασκευή και αποτελεί τον προτιμώμενο δείκτη πληθωρισμού της Fed. Τα χαμηλότερα επιτόκια συνήθως ευνοούν το χρυσό, το οποίο δεν αποφέρει απόδοση.