Eurobank Equities: Ανεβάζει στα 21 ευρώ την τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ

Η Eurobank Equities περιγράφει τη ΔΕΗ ως ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα growth stories μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Στα 21 ευρώ, από 18 ευρώ προηγουμένως, αυξάνει την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ η Eurobank Equities, διατηρώντας σύσταση «buy».

Οι αναλυτές της Eurobank Equities σχολιάζουν ότι ο οδικός χάρτης της ΔΕΗ για την πράσινη μετάβαση παραμένει άθικτος και χωρίς χρηματοδοτικό βάρος. Όπως εξηγούν, η μετατόπιση στο μείγμα παραγωγής της ΔΕΗ πρόκειται να επιταχυνθεί ουσιαστικά, καθώς ο λιγνίτης αποσύρεται από το 2026, και το χαρτοφυλάκιο στρέφεται πιο αποφασιστικά προς τις ανανεώσιμες πηγές και τα δίκτυα.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι πάνω από το 60% του EBITDA της ΔΕΗ το 2028 θα προέρχεται από τις ΑΠΕ και ρυθμιζόμενες δραστηριότητες, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η εισηγμένη οδεύει προς ένα μοντέλο αξιόπιστης και μακροχρόνιας διψήφιας ποσοστιαίας ανάπτυξης, που την καθιστά ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα growth stories μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

Οι αναλυτές της Eurobank Equities αναθεωρούν ανοδικά της εκτιμήσεις τους για τα EBITDA της ΔΕΗ το 2026-2027, σε ευθυγράμμιση με το guidance της διοίκησης της εισηγμένης, ενώ προβλέπουν ότι ο λόγος καθαρούς χρέος προς EBITDA θα διαμορφωθεί στο 3,5x, επίπεδο αντίστοιχο άλλων εταιρειών του κλάδου.

Η νέα τιμή-στόχος στα 21 ευρώ συνεπάγεται EV/EBITDA στο 7,1x, με τη ΔΕΗ να παραμένει σε discount έναντι των ευρωπαϊκών εταιρειών κοινής ωφέλειας, παρά το καλύτερο προφίλ ανάπτυξης που διαθέτει.