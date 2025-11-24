Euronext: Ανακοίνωσε το European Aerospace and Defence Growth Hub - Το πρώτο Δελτίο Τύπου του ομίλου από Αθήνα

Το European Aerospace and Defence Growth Hub στοχεύει στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας των εταιρειών αεροδιαστημικής και άμυνας.

Η Euronext ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία του European Aerospace and Defence Growth Hub, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας των εταιρειών αεροδιαστημικής και άμυνας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό είναι το πρώτο Δελτίο Τύπου του ομίλου της Euronext που «συνυπογράφεται» από την Αθήνα, καθώς η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται, μετά την εξαγορά της ΕΧΑΕ, μεταξύ των βασικών πόλων της Euronext δίπλα σε Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, Δουβλίνο, Λισαβόνα, Μιλάνο, Όσλο και Παρίσι. Τα ονόματα των πόλεων εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, κι έτσι στο εξής η Αθήνα θα εμφανίζεται δεύτερη, μετά το Άμστερνταμ.

Σχετικά με το European Aerospace and Defence Growth Hub, ο Stéphane Boujnah, CEO και Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής της Euronext, δήλωσε ότι «ο ευρωπαϊκός κλάδος αεροδιαστημικής και άμυνας περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτικών εταιρειών, πολλές από τις οποίες δραστηριοποιούνται διεθνώς και τροφοδοτούν μεγάλους βιομηχανικούς παίκτες. Αυτές οι εταιρείες αντιμετωπίζουν άμεσες ανάγκες για επενδύσεις στις δυνατότητες καινοτομίας και παραγωγής τους».

Διαβάστε ακόμα: Οι αμυντικές βιομηχανίες δοκιμάζουν τα όριά τους

Όπως εξήγησε, «το European Aerospace and Defence Growth Hub έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέει αποτελεσματικά αυτές τις χρηματοδοτικές ανάγκες με επενδυτικές δυνατότητες. Αξιοποιεί την εμπειρία του ELITE στις ιδιωτικές εταιρείες και την ευρωπαϊκή κλίμακα της Euronext. Αυτό το νέο πρόγραμμα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου πρωτοβουλιών που λανσαρίστηκαν φέτος από την Euronext για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης».

Σύμφωνα με τη Euronext, το European Aerospace and Defence Growth Hub ουσιαστικά έρχεται να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες προκλήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας στους κλάδους της αεροδιαστημικής και άμυνας. Στο πλαίσιο του Hub, επιχειρηματίες και στελέχη βασικών προμηθευτών από όλη την ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας αεροδιαστημικής και άμυνας θα εξερευνήσουν επιλογές χρηματοδότησης, θα ενισχύσουν τις διοικητικές τους δυνατότητες για ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας, θα συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις και συνεργασίες peer-to-peer και θα συνεργαστούν στενά με εθνικούς και περιφερειακούς θεσμούς για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε κεφάλαια.

Στην εκδήλωση έναρξης σήμερα στο Παρίσι, η Euronext καλωσόρισε ομιλητές από τις Fincantieri, Leonardo και MBDA ως ηγέτες της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, την Bpifrance, την Cassa Depositi e Prestiti και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ως ευρωπαϊκούς φορείς που στηρίζουν την πρωτοβουλία. Η Euronext καλωσόρισε επίσης τις ManpowerGroup και Accenture ως συνεργάτες με έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και την τεχνολογία, δύο βασικούς τομείς για τον μετασχηματισμό του κλάδου.

Μεταξύ των πρώτων εταιρειών που εντάσσονται στο Aerospace and Defence Growth Hub είναι οι Almae Technologies, C.M.D., CAAST,

CEFRIEL, Ghisalba, Gruppo Sila, NAVIGATOR Investments Nyrt., Podium engineering, Umbra Group και Valvitalia.