Ινδία: Σχεδόν σε επίπεδο - ρεκόρ οι εξαγωγές ρυζιού το 2025

Οι εξαγωγές ρυζιού της Ινδίας αυξήθηκαν κατά 19,4% πέρυσι, φτάνοντας στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ, αφού το Νέο Δελχί ήρε όλους τους περιορισμούς στις εξαγωγές, καθιστώντας τις αποστολές πιο ανταγωνιστικές, δήλωσαν κυβερνητικοί και κλαδικοί αξιωματούχοι στο Reuters το Σάββατο.

Η αυξημένη ροή ρυζιού από τη μεγαλύτερη εξαγωγική χώρα παγκοσμίως περιόρισε τις αποστολές από ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, και οδήγησε τις τιμές στην Ασία στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών, μειώνοντας το κόστος για τους φτωχούς καταναλωτές στην Αφρική και σε άλλες περιοχές.

«Οι ινδικές αποστολές ανέκαμψαν γρήγορα μετά την άρση των εξαγωγικών περιορισμών από την κυβέρνηση τον Μάρτιο», δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρηθεί η ανωνυμία του, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Καθώς η προσφορά βελτιώθηκε λόγω παραγωγής-ρεκόρ, η Ινδία ήρε και τους τελευταίους εξαγωγικούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί το 2022 και το 2023.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε 21,55 εκατομμύρια μετρικούς τόνους από 18,05 εκατομμύρια το 2024, πλησιάζοντας το ρεκόρ του 2022 των 22,3 εκατομμυρίων τόνων, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Οι αποστολές που δεν αφορούν σε ρύζι μπασμάτι εκτινάχθηκαν κατά 25%, φτάνοντας τους 15,15 εκατομμύρια τόνους, ενώ οι εξαγωγές μπασμάτι αυξήθηκαν κατά 8%, αγγίζοντας το επίπεδο-ρεκόρ των 6,4 εκατομμυρίων τόνων, πρόσθεσε.

Οι αποστολές που δεν αφορούν σε ρύζι μπασμάτι αυξήθηκαν απότομα προς το Μπανγκλαντές, το Μπενίν, το Καμερούν, την Ακτή Ελεφαντοστού και το Τζιμπουτί, ενώ το Ιράν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Βρετανία αύξησαν κατά τη διάρκεια του έτους τις αγορές ρυζιού μπασμάτι υψηλής ποιότητας, δήλωσε ένας ακόμη κυβερνητικός αξιωματούχος.

Η Ινδία συνήθως εξάγει περισσότερο ρύζι από τις συνολικές αποστολές των τριών επόμενων μεγαλύτερων εξαγωγικών χωρών παγκοσμίως μαζί: της Ταϊλάνδης, του Βιετνάμ και του Πακιστάν.

«Το ινδικό ρύζι είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σύγκριση με τις προμήθειες από άλλες εξαγωγικές χώρες, με τις χαμηλότερες τιμές να βοηθούν την Ινδία να ανακτήσει το χαμένο μερίδιο αγοράς», δήλωσε ο Νιτίν Γκούπτα, ανώτερος αντιπρόεδρος της Olam Agri India, στο περιθώριο του India International Rice Summit.