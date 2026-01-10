Μαξίμου: ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό - Παρατάθηκαν οι θητείες των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού

Παραμένουν στις θέσεις τους και οι αρχηγοί ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικής.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:33

Στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, με βασικό αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αντιστρατήγου Γεωργίου Κωστίδη, Ναυτικού, Αντιναυάρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα και Αεροπορίας, Αντιπτεράρχου Δημοσθένη Γρηγοριάδη.

Αποφασίστηκε ακόμη η παράταση της θητείας του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Μάλλιου και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστρατήγου Θεοδώρου Βάγια.

Παράλληλα, στο ΚΥΣΕΑ συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, με αιχμή την αποκαλούμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», δηλαδή τη νέα αντιαεροπορική ομπρέλα που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ασφάλεια και την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, με σημαντική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο ΚΥΣΕΑ είχε δοθεί το «πράσινο φως» για το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας PULS, το οποίο αναμένεται να οριστικοποιηθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου.

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται και η ερχόμενη εβδομάδα για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς αναμένεται να καταπλεύσει σε ελληνικά ύδατα η πρώτη νέα ελληνική φρεγάτα Βelharra, η «ΚΙΜΩΝ», σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στην ανανέωση και ενίσχυση του στόλου.

Πηγή: erttnews.gr