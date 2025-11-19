Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα περιμένοντας με αγωνία την Nvidia

Οι επενδυτές αναλύουν επίσης τον πληθωρισμό της Βρετανίας ο οποίος υποχώρησε για πρώτη φορά από τον Μάρτιο.

Τελευταία ενημέρωση: 12:41

Μεικτά κινήσεις καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τετάρτη, με την αγωνία για τα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει σήμερα η Nvidia να κορυφώνεται, καθώς έχουν φουντώσει οι αμφιβολίες σχετικά με τις μετοχές τεχνολογίας και το ράλι στο οποίο έχει επιδοθεί ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης εδώ και μήνες, ωθώντας τις παγκόσμιες αγορές σε επίπεδα ρεκόρ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται 0,08% στις 562,29 μονάδες, ενώ ο Eurostoxx 50 σημειώνει πτώση 0,12% στις 5.526 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύεται 0,08% στις 23.190 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,28% στις 7.945 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο δείκτης FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,06% στις 9.561 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο χάνει 0,30% στις 42.710 μονάδες, ενώ στην Ισπανία ο IBEX 35 κινείται ανοδικά 0,24% στις 15.861 μονάδες.

Την ίδια ώρα οι επενδυτές αναλύουν τον πληθωρισμό της Βρετανίας ο οποίος υποχώρησε για πρώτη φορά από τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα, «έπεσε» στο 3,6% τον Οκτώβριο (από 3,8% τον Σεπτέμβριο) σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας, φαγητού, αλκοόλ και καπνού, ανήλθε στο 3,4% πτωτικά από το 3,5% του Σεπτεμβρίου. Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) είχε προηγουμένως προβλέψει ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί στο 4% τον Σεπτέμβριο, προτού υποχωρήσει σταδιακά κατά το επόμενο έτος.

Σε σημείωμα που στάλθηκε μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, Sanjay Raja, δήλωσε ότι τα στοιχεία καθιστούν πιο πιθανή μια μείωση του επιτοκίου από την Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας τον επόμενο μήνα.

«Με την αγορά εργασίας να έχει υποχωρήσει περισσότερο από το αναμενόμενο, την αύξηση του ΑΕΠ ασθενέστερη από την προβλεπόμενη από την Τράπεζα της Αγγλίας και τον (υποκείμενο) πληθωρισμό να κινείται λίγο χαμηλότερα από τις προσδοκίες της Τράπεζας της Αγγλίας, πιστεύουμε ότι ο Διοικητής Άντριου Μπέιλι - οποίος πιθανότατα θα έχει την αποφασιστική ψήφο - θα νιώθει πιο σίγουρος για τη μείωση του επιτοκίου της Τράπεζας κάτω από το 4%», είπε.

Οι παγκόσμιες αγορές βρίσκονται σε αναβρασμό αυτή την εβδομάδα, με τις ανησυχίες για τις μετοχές και τις αποτιμήσεις τεχνολογίας που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη να επιστρέφουν στο προσκήνιο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών δεν άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά την αρνητική συνεδρίαση της Τρίτης όπου οι δείκτες διεύρυναν περαιτέρω τις απώλειές τους, λόγω της πίεσης στις μετοχές τεχνολογίας. Οι επενδυτές την Τετάρτη προετοιμάζονται τώρα για τα αποτελέσματα της Nvidia, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί μετά το κλείσιμο της Wall Street.

Οι αναλυτές αναμένουν σε μεγάλο βαθμό ότι η Nvidia θα ξεπεράσει σημαντικά τις εκτιμήσεις και προβλέπουν ισχυρή αύξηση των πωλήσεων, λόγω της ζήτησης για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης και άλλες υποδομές της.

Ωστόσο, η εταιρεία πρέπει να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών, αντανακλώντας τις αυξημένες ανησυχίες ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει αυξήσει τις αποτιμήσεις της Nvidia και άλλων τεχνολογικών υπερεπενδυτών.

Ασία: Ακολούθησε την πτώση της Wall Street

Χαμηλότερα κινήθηκαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Τετάρτη, ακολουθώντας τα αρνητικά πρόσημα της Wall Street, μετά τις πιέσεις που δέχθηκε ο τεχνολογικός κλάδος.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έκλεισε με πτώση 0,33% στις 48.480 μονάδες, ενώ ο Topix υποχώρησε κατά 0,17% στις 3.245,58 μονάδες.

Οι αποδόσεις των 20ετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σχεδόν 3 μονάδες βάσης στο 2,811%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1999, ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου αυξήθηκε σχεδόν 4 μονάδες βάσης φτάνοντας το 3,334% και κυμάνθηκε κοντά σε ιστορικά υψηλά.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,61% στις 3.929,51 μονάδες, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq «έπεσε» 0,84% στις 871,32 μονάδες. Samsung Electronics και SK Hynix διεύρυναν την πτώση τους, υποχωρώντας 1,33% και 1,4% αντίστοιχα.

Ο ASX/S&P 200 της Αυστραλίας έχασε 0,25% στις 8.447,9 μονάδες.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng διολίσθησε 0,38%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας αυξήθηκε κατά 0,44%.

Οι μετοχές της Xiaomi, εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, υποχώρησαν περισσότερο από 4%, αφότου η κινεζική τεχνολογική εταιρεία προειδοποίησε την Τρίτη για υψηλότερες τιμές smartphone το 2026, λόγω του αυξανόμενου κόστους των τσιπ μνήμης.