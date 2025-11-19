Nexperia: H Ολλανδία επιστρέφει τον έλεγχο της εταιρείας chip στους Κινέζους

Τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia στον Κινέζο ιδιοκτήτη της επιστρέφει η ολλανδική κυβέρνηση, εκτονώνοντας μια αντιπαράθεση με το Πεκίνο που είχε αρχίσει να παρεμποδίζει την παραγωγή αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Τον έλεγχο της εταιρείας κατασκευής τσιπ Nexperia στον Κινέζο ιδιοκτήτη της επιστρέφει η ολλανδική κυβέρνηση, εκτονώνοντας μια αντιπαράθεση με το Πεκίνο που είχε αρχίσει να παρεμποδίζει την παραγωγή αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο.

Η εντολή που έδινε στην Ολλανδία την εξουσία να μπλοκάρει ή να αναθεωρεί αποφάσεις στην Nexperia απορρίφθηκε ως «ένδειξη καλής θέλησης», δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Βίνσεντ Κάρεμανς σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ήδη ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς εκτίμησε ότι η απόφαση της Ολλανδίας θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων μικροτσίπ.

«Η συνεχής εποικοδομητική συνεργασία με τους εταίρους παραμένει απαραίτητη για την εξασφάλιση αξιόπιστων παγκόσμιων ροών. Παραμένω σε στενή επαφή με όλους τους ομολόγους μου», σημείωσε ο Σέφτσοβιτς σε ανάρτησή του στο Χ.

Όπως εξήγησε ο Κάρεμανς, η απόφασή του ελήφθη «σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους μας», έπειτα από «εποικοδομητικές συνομιλίες» που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες με τις κινεζικές αρχές.

«Αντιμετωπίζουμε θετικά τα μέτρα που ελήφθησαν από τις κινεζικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή τσιπς στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο», σχολίασε ο ίδιος.

«Βλέπουμε σε αυτά μια ένδειξη καλής θέλησης. Θα συνεχίσουμε τον εποικοδομητικό διάλογο με τις κινεζικές αρχές τους επόμενους μήνες», τόνισε.

Το Bloomberg είχε αναφέρει νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Ολλανδία ήταν έτοιμη να κάνει το βήμα εάν μπορούσαν να επιβεβαιωθούν οι παραδόσεις τσιπ από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κίνα.

Η επιρροή του Πεκίνου

Υπενθυμίζεται πως πριν από ένα μήνα περίπου ο Κάρεμανς επικαλέστηκε τον «Νόμο περί Διαθεσιμότητας Αγαθών», προκειμένου «να αποτρέψει μια κατάσταση στην οποία τα αγαθά που παράγονται από την Nexperia θα καταστούν μη διαθέσιμα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», σε μία προσπάθεια ουσιαστικά να διασφαλίσει ότι αρκετά από τα τσιπ της θα παρέμεναν διαθέσιμα στην Ευρώπη για τις βιομηχανίες αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών ειδών εν μέσω αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων στο παγκόσμιο εμπόριο.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αποκλιμάκωση μιας διαμάχης που υπογραμμίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα των αλυσίδων εφοδιασμού, ενώ τονίζει την αυξανόμενη επιρροή του Πεκίνου. Παρόλο που τα τσιπ της Nexperia δεν είναι προηγμένα και η εταιρεία λειτουργεί μόνο μία εγκατάσταση στην Κίνα, η διαμάχη διατάραξε τις αυτοκινητοβιομηχανίες από την Honda έως την Volkswagen.

Ο Κάρεμανς πυροδότησε τη διαμάχη στα τέλη Σεπτεμβρίου επικαλούμενος έναν νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για να αποκτήσει εξουσίες λήψης αποφάσεων στη Nexperia, η οποία ανήκει στην κινεζική Wingtech Technology Co.

Τότε το Πεκίνο απαγόρευσε την επανεξαγωγή προϊόντων της εταιρείας από την Κίνα στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα να οξυνθεί η γεωπολιτική ένταση και να αυξηθούν οι ανησυχίες των αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες χρησιμοποιούν μαζικά τα μικροτσίπ της Nexperia στα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά τους συστήματα.

Η ανατροπή από την ολλανδική κυβέρνηση τέθηκε σε εφαρμογή μετά από μια σημαντική πρόοδο σε συνομιλίες νωρίτερα στις οποίες συμμετείχαν Κινέζοι και Ολλανδοί αξιωματούχοι, με τη συμβολή της Γερμανίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των ΗΠΑ. Για να βοηθήσει στην επίλυση του αδιεξόδου, το Πεκίνο συμφώνησε να χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές από το κινεζικό εργοστάσιο της Nexperia, το μεγαλύτερο του είδους του στον κόσμο.