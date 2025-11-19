«Μουδιασμένο» το ταμπλό του ΧΑ - Οριακές διακύμανσεις για τον Γενικό Δείκτη

Τα ήπια αρνητικά πρόσημα σε Φρανκφούρτη και Παρίσι και η ισχνή άνοδος του βρετανικού FTSE100 δε βοηθούν, προς το παρόν, για μια πιο αποφασιστική ανοδική αντίδραση στη Λεωφόρο Αθηνών.

Παρά τη νέα υποχώρηση στη Wall Street, μετοχές και δείκτες στη Λεωφόρο Αθηνών επιχειρούν, διστακτικά, να πάρουν ανοδική «ανάσα» μετά τις χθεσινές μεγάλες απώλειες.

Το ενδιαφέρον όλων βρίσκεται σήμερα στραμμένο στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει η Nvidia, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης στη Wall. Οι ανακοινώσεις της μεγαλύτερης σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένης του κόσμου και ηγέτιδας του ράλι της τεχνητής νοημοσύνης θα αποτελέσουν «πυξίδα» όχι μόνο για την κατεύθυνση του κλάδου αλλά και -λόγω του μεγάλου ποσοστού που αυτός αντιπροσωπεύει επί της κεφαλαιοποίησης της Wall- της αμερικανικής αγοράς συνολικά.

Ξένοι αναλυτές εξηγούν ότι «οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να ανεβάσουν διαρκώς τον πήχη των προσδοκιών, και τώρα πρέπει όχι μόνο να πετύχουν τους αριθμούς, αλλά και να συνεχίσουν να τροφοδοτούν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς».

Εντός συνόρων οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων συνεχίζονται. Σήμερα ανακοινώνουν οι Quest, Cenergy και Motor Oil, αύριο οι Credia, Ideal και ΚΡΙ-ΚΡΙ, και την Παρασκευή οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Premia Properties. Την ερχόμενη εβδομάδα έρχονται αποτελέσματα από ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Helleniq Energy, ΕΧΑΕ και Fourlis.

Ο βαθμός στον οποίο τα αποτελέσματα θα λειτουργήσουν ως καταλύτες, έστω και σε επίπεδο μεμονωμένων τίτλων, θα εξαρτηθεί και από το κλίμα στα χρηματιστήρια του εξωτερικού.

Σήμερα αναμένεται επίσης η επίσημη ανακοίνωση για το τελικό ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ και, βεβαίως, μένει να φανούν και τα επόμενα βήματα της Euronext, αφενός για το πώς θα «πιάσει» το 90% και, αφετέρου, για την έναρξη του επενδυτικού της πλάνου στην ελληνική αγορά.

Στο μεταξύ, η ελληνική αγορά αναμένει με ενδιαφέρον την αναδιάρθρωση των δεικτών του FTSE Russell (21/11), το rebalancing από την πρόσφατη αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI (24/11).

Λίγο μετά τις 11:00 ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.013,02 μονάδες με οριακή άνοδο 0,03%, ενώ οριακά κέρδη 0,065 καταγράφει και ο δείκτης των τραπεζών στις 2.245,13 μονάδες.

Στο σύνολο του ταμπλό 50 μετοχές κινούνται σε θετικό έδαφος, έναντι 52 που υποχωρούν και 49 αμετάβλητων.