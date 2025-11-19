«Ταύρος» για την Πειραιώς η Jefferies - Αυξάνει στα 8,60 ευρώ την τιμή στόχο

Ο οίκος αυξάνει εκ νέου την τιμή στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς στα 8,60 ευρώ από 8,30 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «buy».

«Η Πειραιώς ανακοίνωσε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο αποτελεσμάτων, με αναβαθμίσεις τόσο στο RoaTBV, αναμένοντας τώρα περίπου 15% (εννεάμηνο 14,6%) όσο και στους στόχους πιστωτικής επέκτασης για φέτος. Πλέον, ενσωματώνουμε τη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική στις εκτιμήσεις μας. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις μας για τα καθαρά κέρδη θα αυξηθούν κατά 5-6% για το 2026-27», αναφέρει η Jefferies σε νέα ανάλυσή της.

Ο οίκος αυξάνει εκ νέου την τιμή στόχο για την Τράπεζα Πειραιώς (ΠΕΙΡ) στα 8,60 ευρώ από 8,30 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «buy». Η Πειραιώς διαπραγματεύεται με P/TBV για το 2027 0,9x και P/E 6,5x (discount δηλαδή 20% έναντι του κλάδου) για ROTE 16%.

Οι αναλυτές ενσωματώνουν στις εκτιμήσεις τους την Εθνική Ασφαλιστική και αναμένουν ότι η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του τετάρτου τριμήνου του 2025. «Αναμένουμε από την Πειραιώς να προσφέρει περαιτέρω καθοδήγηση στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025. Το 2026/27 θα είναι τα μεταβατικά έτη για την Πειραιώς -εκτιμώντας αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 65 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα- και αναμένουμε μεγαλύτερη συνεισφορά για το 2028 και μετά, με την Πειραιώς να οδεύει προς άνοδο σε σχέση με την τρέχουσα καθοδήγηση των 100 εκατ. ευρώ», αναφέρουν οι αναλυτές.

Η Πειραιώς βλέπει οφέλη από την ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο δίκτυό της και στις τραπεζοασφαλιστικές της δραστηριότητες, καθώς και εστιάζοντας περισσότερο στην ασφάλιση προστασίας.

Μετά τον αντίκτυπο των περίπου 150 μονάδων βάσης από τη συμφωνία για την Εθνική Ααφαλιστική, η Jefferies βλέπει ότι η Πειραιώς θα έχει CET1 περίπου 13% στο τέταρτο τρίμηνο του 2025. Στην τηλεδιάσκεψη, η Πειραιώς σχολίασε ότι βρίσκεται στη διαδικασία εκτέλεσης μέτρων SRT της τάξης των 0,5 δισ. ευρώ έως 1 δισ. ευρώ για την ελάφρυνση του RWA. Αυτά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση CET1 κατά 20-40 μονάδες βάσης. Η Πειραιώς έχει επίσης περίπου 20 μονάδες βάσης ελάφρυνση CET1 από προηγουμένως ανακοινωθείσες πωλήσεις χαρτοφυλακίου NPE. Αυτό υποστηρίζει περαιτέρω τον δείκτη CET1, το οποίο αναμένουμε να ενισχύσει κατά την περίοδο πρόβλεψης. Εάν καταφέρουν να επιτύχουν το Danish Compromise, θα δουν αύξηση του CET1 κατά 50 μονάδες βάσης.