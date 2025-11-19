Metlen: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για ομόλογο διάρκειας 5,5 ετών

Στην έκδοση ομολόγου διάρκειας 5,5 ετών προχωρά η Metlen, με το βιβλίο προσφορών να έχει ανοίξει και το guidance για το επιτόκιο να κινείται κοντά στο 4,25%.

Ήδη από τη Δευτέρα η εισηγμένη είχε ανακοινώσει ότι ανέθεσε στις BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley να λειτουργήσουν ως συντονιστές.

Η Metlen προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και για «γενικούς εταιρικούς σκοπούς».