ΧΑ: Έσπασε το ανοδικό σερί αλλά κράτησε θετικό εβδομαδιαίο πρόσημο

Παρά το αρνητικό κλείσιμο, η Λεωφόρος Αθηνών κατάφερε να διαφοροποιηθεί, εν μέρει, από τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μειωμένος ο τζίρος της Παρασκευής, στο 3,65% τα εβδομαδιαία κέρδη του Γενικού Δείκτη.

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ, καταφέρνοντας ωστόσο να περιορίσει σημαντικά τις απώλειές του και να διαφοροποιηθεί, εν μέρει, από τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, όπου οι δείκτες σε Φρανκφούρτη, Λονδίνο και Παρίσι υποχρεώνονταν σε πτώση άνω του 1%.

Ένα διήμερο πιέσεων και απωλειών στη Wall Street δημιούργησε νευρικότητα στους επενδυτές, δίνοντας αφορμές για κινήσεις κατοχύρωσης κερδών που διαχύθηκα και στο μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού ταμπλό. Είναι ενδεικτικό ότι κατά το πρώτο ημίωρο των συναλλαγών στη Λεωφόρο Αθηνών, ο αριθμός των μετοχών που βρίσκονταν σε θετικό έδαφος ήταν… μονοψήφιος (μόλις 8).

Για μια ακόμα φορά, ενεργοποιήθηκαν αγοραστικά αντανακλαστικά σε επιλεγμένες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που επέτρεψαν στον Γενικό Δείκτη, αν και κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, να μετριάσει τις αρχικές του απώλειες.

Έτσι, οι συναλλαγές ολοκληρώθηκαν στις 2.059,39 μονάδες με απώλειες 0,75%, ωστόσο σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ κράτησε το θετικό πρόσημο, ενισχυμένος συνολικά σε ποσοστό 3,65%.

Παρόμοια εικόνα και για τον τραπεζικό δείκτη, που την Παρασκευή υποχώρησε 0,98% στις 2.315,99 μονάδες, ανακάμπτοντας από ενδοσυνεδριακές απώλειες έως 1,6%. Σε επίπεδο εβδομάδας ο ΔΤΡ ενισχύθηκε συνολικά κατά 5,08%.

Στο σύνολο του ταμπλό 35 μετοχές έκλεισαν σε θετικό έδαφος, έναντι 77 που υποχώρησαν και 38 αμετάβλητων, με τον ημερήσιο τζίρο μειωμένο στα 206,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €17,11 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Η αγορά αναμένει απόψε την αξιολόγηση της Fitch για το ελληνικό χρέος, καθώς και ένα μπαράζ μπαράζ εγχώριων αποτελεσμάτων την ερχόμενη εβδομάδα, μεταξύ των οποίων από τις ElvalHalcor (17/11), Trade Estates (18/11), ΔΕΗ (18/11), Quest (19/11), Cenergy (19/11), Motor Oil (19/11), CrediaBank (20/11), Ideal (20/11), Κρι-Κρι (20/11) και Premia Properties (21/11). Με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένονται την επόμενη εβδομάδα και οι ανακοινώσεις για το ποσοστό αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Euronext για την ΕΧΑΕ.

Στις 10 συνεδριάσεις που απομένουν εντός του Νοεμβρίου, η εικόνα στο ταμπλό του ΧΑ θα επηρεαστεί και από το γεγονός ότι στο τέλος του μήνα οι διαχειριστές κλείνουν βιβλία, ενώ στις 24 Νοεμβρίου θα έχουμε και rebalancing μετά την πρόσφατη αναδιάρθρωση των δεικτών του MSCI.