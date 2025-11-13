Ευρωαγορές: Μεικτά πρόσημα στον απόηχο της λήξης του shutdown

Υποχωρούν τα, έτσι κι αλλιώς, ήπια κέρδη που κατέγραφαν αρχικά οι ευρωπαικές αγορές την Πέμπτη, επηρεασμένες από το θετικό κλίμα που δημιούρησε ο πολυαναμενόμενος τερματισμός του shutdown στις ΗΠΑ.

Τελευταία ενημέρωση: 13:24

Υποχωρούν τα, έτσι κι αλλιώς, ήπια κέρδη που κατέγραφαν αρχικά οι ευρωπαικές αγορές την Πέμπτη, επηρεασμένες από το θετικό κλίμα που δημιούρησε ο πολυαναμενόμενος τερματισμός του shutdown στις ΗΠΑ. Το νομοσχέδιο που ψήφισε η Βουλή των Αντιπροσώπων, έφτασε στο γραφείο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος υπέγραψε τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης, σηματοδοτώντας το επίσημο τέλος του μεγαλύτερου σε διάρκεια shutdown στην ιστορία της χώρας.

«Δεν μπορούμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά αυτό», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτός δεν είναι τρόπος να διοικείς μια χώρα» τόνισε.

Νωρίτερα χθες, μετά την υιοθέτησή του από τη Γερουσία τη Δευτέρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το σχέδιο νόμου με 222 ψήφους υπέρ έναντι 209 κατά. Μόλις έξι μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των δημοκρατικών συντάχθηκαν με την πλειοψηφία της προεδρικής παράταξης, ενώ από την άλλη δυο ρεπουμπλικάνοι καταψήφισαν το κείμενο.

Το προσωρινό πακέτο δαπανών χρηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου. Τα επιδόματα κουπονιών τροφίμων δεν θα διατρέχουν κίνδυνο την επόμενη φορά, επειδή τα προσωρινά κονδύλια χρηματοδοτούνται από αυτό το πρόγραμμα έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων, τα στρατιωτικά κατασκευαστικά έργα και το ίδιο το Κογκρέσο χρηματοδοτούνται επίσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το νομοσχέδιο χρηματοδότησης απαγορεύει επίσης τις ομοσπονδιακές απολύσεις έως τις 30 Ιανουαρίου.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύεται 0,05% στις 584,54 μονάδες, ενώ ο δείκτης Eurostoxx 50 κερδίζει 0,14% στις 5.814 μονάδες.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 κινείται σε κόκκινο έδαφος, στο -0,53% και στις 9.859 μονάδες, μετά την είδηση πως η χώρα σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,1% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα σημείωνε ανάπτυξη 0,2% κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου, μετά από επέκταση 0,3% στο δεύτερο τρίμηνο. Σε μηνιαία βάση, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,1% τον Σεπτέμβριο, μετά από μηδενική ανάπτυξη τον Αύγουστο, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από την επέκταση 0,1% στα προηγούμενα στοιχεία της ONS.

«Την περασμένη εβδομάδα η Τράπεζα της Αγγλίας δήλωσε ότι, κατά την άποψή της, ο πληθωρισμός έχει κορυφωθεί. Παρά την οριακή ψήφο υπέρ της μη άμεσης μείωσης του βασικού επιτοκίου, η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας άφησε την πόρτα ανοιχτή για μείωση τον Δεκέμβριο», δήλωσε ο Τζέιμς Μπέντλεϊ, διευθυντής της Financial Markets Online. «Τα σημερινά στοιχεία για το ΑΕΠ δίνουν στην Τράπεζα κάθε λόγο να περάσει από αυτή την πόρτα τον επόμενο μήνα. Με τους φόβους για τον πληθωρισμό να υποχωρούν, η προτεραιότητά της θα είναι η τόνωση της αδρανούς ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου - και μια μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο φαίνεται πλέον σχεδόν βέβαιη» πρόσθεσε.

Στους άλλους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,56% στις 24.257 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,51% στις 8.283 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο προσθέτει 0,28% στις 44.918 μονάδες, ενώ στην Ισπανία, ο δείκτης IBEX 35 κινείται με -0,03% στις 16.612 μονάδες.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Deutsche Telekom χάνει τα κέρδη 1,5% που σημείωνε και πλέον βρίσκεται στο +0,15%. Η εταιρεία ανακοίνωσε πως προχωρά σε αύξηση των μερισμάτων για το 2025, μετά την αύξηση των κερδών του τρίτου τριμήνου, τα οποία ενισχύθηκαν από τον αριθμό ρεκόρ νέων χρηστών οικιακών γραμμών οπτικής ίνας που καταγράφηκε στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 11,12 δισ. ευρώ (12,9 δισ. δολ.) κατά την περίοδο, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, ελαφρώς χαμηλότερα από την μέση εκτίμηση των αναλυτών για 11,17 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Κέρδη μέχρι και 8% έφτασε να σημειώνει η Burberry στο Λονδίνο, ενώ πλέον διαπραγματεύεται περίπου στο +5%, μετά την είδηση πως το επέστρεψε στην ανάπτυξη, καθώς τα μέτρα ανάκαμψης άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και οι δραστηριότητές της στην Κίνα έδειξαν θετικά σημάδια. Όπως ανέφερε η βρετανική μάρκα πολυτελείας την Πέμπτη, οι πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων του δεύτερου τριμήνου σημείωσαν αύξηση 2%, το πρώτο τρίμηνο ανάπτυξης σε δύο χρόνια, σε μια ένδειξη ότι οι αγοραστές ανταποκρίνονται καλά στη στρατηγική του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζόσουα Σούλμαν να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του 169χρονου brand, προωθώντας μια προσιτή βρετανική αισθητική. Οι αναλυτές είχαν προβλέψει αύξηση 1% στις πωλήσεις συγκρίσιμων καταστημάτων, μετά από επτά τρίμηνα πτώσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση που συνέταξε η εταιρεία. Η Burberry επίσης δήλωσε ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις στην Κίνα επέστρεψαν σε ανάπτυξη για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από ένα χρόνο, σημειώνοντας αύξηση 3%.

Άνοδος στην Ασία

Με θετικό πρόσημο κινήθηκαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού την Πέμπτη, με τα χρηματιστήρια να δέχονται ικανοποιημένα το τέλος του shutdown στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 0,44% κλείνοντας στις 51.288,83 μονάδες. Ο Topix πρόσθεσε 0,67% στις 3.381,72 μονάδες, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 3.389,12 μονάδες νωρίτερα στη συνεδρίαση.

Οι μετοχές του Ομίλου SoftBank συνέχισαν να υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, διολισθαίνοντας 3,38%, αφού ο ιαπωνικός γίγαντας δήλωσε την Τρίτη ότι πούλησε ολόκληρο το μερίδιό του ύψους 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Nvidia τον Οκτώβριο, για να χρηματοδοτήσει το στοίχημά του στο OpenAI.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας αυξήθηκε κατά 0,49% μετά από ασταθή συνεδρίαση για να κλείσει στις 4.170,63 μονάδες, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,31% στις 918,37 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας μείωσε τις απώλειές του στο κλείσιμο, ολοκληρώνοντας στο 0,52% και στις 8.753,4 μονάδες, αφού το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας του Οκτωβρίου μειώθηκε στο 4,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης για την απασχόληση την Πέμπτη. Η τελευταία ένδειξη ήταν καλύτερη από το ποσοστό 4,4% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters και σε σύγκριση με το 4,5% τον Σεπτέμβριο.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ πρόσθεσε 0,38%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας σημείωσε άνοδο 1,21%.