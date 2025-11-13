Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων εννεάμηνου 2025 για την Interlife

Σημαντική αύξηση στην Παραγωγή Ασφαλίστρων κατά 7,55% (81.053.196 εκ.€ έναντι 75.360.094 εκ. € το αντίστοιχο 9μηνο του 2024) κατέγραψε η INTERLIFE Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής.

Σημαντική αύξηση στην παραγωγή ασφαλίστρων κατά 7,55% (81.053.196 εκατ. ευρώ έναντι 75.360.094 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2024) κατέγραψε η Interlife Ασφαλιστική ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις προκλήσεις της εποχής.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ανοδική αύξηση σημείωσε στους ακόλουθους Κλάδους:

Κλάδος Αυτοκινήτων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων & Χερσαίων Οχημάτων): 7,86% (53.739.128 εκ. € έναντι 49.822.985 εκ. € το αντίστοιχο 9μηνο του 2024)

Λοιποί Κλάδοι: 6,96 % (27.314.067 εκ. € έναντι 25.537.109 εκ. € το αντίστοιχο 9μηνο του 2024)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων ανέρχεται σε 482.396 οχήματα ανεβάζοντας το ποσοστό Μεριδίου Αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,51% (31/10/2025).

Η αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων επιβεβαιώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της Interlife και την αφοσίωσή της στη δημιουργία και διάθεση αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.