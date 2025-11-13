Η αγορά του Πειραιά προετοιμάζεται για τη Black Friday και τη Cyber Monday

Η εμπορική αγορά του Πειραιά ετοιμάζεται για τη φετινή Black Friday, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καθώς και για τη Cyber Monday που ακολουθεί, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου.

Η εμπορική αγορά του Πειραιά ετοιμάζεται για τη φετινή Black Friday, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, καθώς και για τη Cyber Monday που ακολουθεί, τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου. Οι ημέρες αυτές θεωρούνται η άτυπη έναρξη της εορταστικής περιόδου, αμέσως μετά τη Single’s Day, και αναμένεται να δώσουν ώθηση στην τοπική κατανάλωση.

Οι επαγγελματίες του Πειραιά μπαίνουν σε έναν εμπορικά απαιτητικό μήνα, σε ένα περιβάλλον όπου τα αυξημένα κόστη και η περιορισμένη αγοραστική δύναμη συνυπάρχουν με συγκρατημένη αισιοδοξία για σταδιακή ανάκαμψη του λιανεμπορίου. Για πολλούς, η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί σημαντική ευκαιρία τόνωσης του τζίρου και επαφής με το κοινό ενόψει των Χριστουγέννων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 16 ν. 4177/2013), επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου. Έτσι, τα καταστήματα του Πειραιά θα μπορούν να είναι ανοιχτά την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, με προτεινόμενο ωράριο 11:00 π.μ. – 4:00 μ.μ.

Παράλληλα, ο εμπορικός κόσμος της πόλης ελπίζει ότι το εορταστικό κλίμα και οι ειδικές προσφορές θα προσελκύσουν επισκέπτες όχι μόνο για αγορές, αλλά και για βόλτα στα καφέ, τα εστιατόρια και τους χώρους αναψυχής του Πειραιά. Η πόλη στοχεύει να προσφέρει μια ασφαλή, ευχάριστη και συμφέρουσα εμπειρία αγορών, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και τη ζωντάνια του εμπορικού της κέντρου.