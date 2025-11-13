230 δολάρια «για μια κομμένη κάλτσα»: Το διαδίκτυο χλευάζει το νέο iPhone Pocket της Apple

Αντιμέτωπη με ένα κύμα χλευαστικών σχολίων έχει έρθει εδώ και λίγες ώρες η Apple, μετά το λανσάρισμα της νέας θήκης μεταφοράς για τη σειρά iPhone.

Αντιμέτωπη με ένα κύμα χλευαστικών σχολίων έχει έρθει εδώ και λίγες ώρες η Apple, από την στιγμή που ανακοίνωσε τη νέα θήκη μεταφοράς για τη σειρά iPhone.

Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας αποκάλυψε την Τρίτη ότι το iPhone Pocket θα πωλείται στην λιανική τιμή των 149,95 δολαρίων για το κοντό λουράκι και στα 229,95 δολάρια για το μακρύ λουράκι, παρά το γεγονός ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένας πρωτότυπος τρόπος μεταφοράς μιας κινητής συσκευής, όπως επισημαίνει το BBC.

Πολλοί έσπευσαν να σχολιάσουν την υψηλή τιμή, ενώ άλλοι χλεύασαν την εντυπωσιακή του ομοιότητα με μία καθημερινή πλεκτή κάλτσα, με έναν χρήστη του X να γράφει χαρακτηριστικά: «230 δολάρια για μια κομμένη κάλτσα».

Ο δημοφιλής YouTuber τεχνολογίας Marques Brownlee είπε με την σειρά του ότι πρόκειται για μια «λυδία λίθος» για τους θαυμαστές που «αγοράζουν ή υπερασπίζονται οτιδήποτε κυκλοφορεί η Apple».

Η Apple στο δελτίο τύπου που συνόδεψε το λανσάρισμα της θήκης, δήλωσε ότι το έντονα χρωματιστό αξεσουάρ ήταν μέρος μιας σειράς περιορισμένης έκδοσης που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ιαπωνική εταιρεία μόδας Issey Miyake.

Ο αείμνηστος σχεδιαστής μόδας συνεργάστηκε προηγουμένως με την εταιρεία τεχνολογίας για να δημιουργήσει τα διάσημα μαύρα πουλόβερ με ζιβάγκο που φορούσε ο συνιδρυτής της εταιρείας, Στιβ Τζομπς.

Η Apple δήλωσε ότι το προϊόν ήταν εμπνευσμένο από «ένα κομμάτι ύφασμα» και η ιδέα του προήλθε από «την ιδέα της δημιουργίας μιας επιπλέον τσέπης».

Το σχέδιο με το κοντό λουράκι της τσάντας θα είναι διαθέσιμο σε οκτώ χρώματα και το μακρύ λουράκι σε τρία χρώματα.

«Η Apple δοκιμάζει τα όρια αφοσίωσης»

Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να υπονοούν ότι οι οπαδοί της Apple θα «πλήρωναν για οτιδήποτε».

Το ανοιχτό πάνω μέρος και το σχήμα της τσάντας που μοιάζει με κάλτσα δέχτηκαν επίσης κριτική, με έναν χρήστη του X να λέει: «χωρίς φερμουάρ, χωρίς σχήμα και λαμβάνοντας υπόψη πόσες κλοπές iPhone υπάρχουν αυτές τις μέρες... καμία ασφάλεια;»

Κάποιοι μάλιστα δημοσίευσαν ακόμη και χιουμοριστικές φωτογραφίες του ηθοποιού Σάσα Μπάρον Κόεν στο ρόλο του φανταστικού χαρακτήρα του Borat, υπονοώντας ότι το προϊόν είχε ομοιότητα με το περίφημο μαγιό του...

Άλλοι πάλι θέλησαν να υπερασπιστούν το νέο προϊόν της Apple, επισημαίνοντας ότι η τιμή θα μπορούσε να οφείλεται στη συνεργασία με τον Ιαπωνέζο σχεδιαστή μόδας Ισέι Μιγιάκε.

Ο σύμβουλος και αναλυτής κοινωνικών μέσων Ματ Ναβάρα δήλωσε στο BBC ότι η τιμή φαίνεται να έχει λιγότερο να κάνει με τη «λειτουργικότητα» αλλά περισσότερο με τη «μορφή, το branding και την αποκλειστικότητα».

«Αυτό το είδος τιμολόγησης δεν είναι καινούργιο στον κόσμο της μόδας πολυτελείας ή των συνεργασιών σχεδιαστών», είπε.

«Αλλά για τους περισσότερους καταναλωτές, η Apple μοιάζει να δοκιμάζει τα όρια της αφοσίωσης στο brand» πρόσθεσε.